Foggia, Di Paola si ricandida alle Provinciali: “Questi due anni sono stati intensi e concreti”

Consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Foggia, Antonello Di Paola si ricandida alle elezioni del 19 aprile per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Foggia nella lista “La Provincia Sei Tu – Nobiletti Presidente”, confermando il sostegno al presidente Giuseppe Nobiletti e la volontà di proseguire il lavoro per il rilancio della Capitanata.

Nel corso della precedente consiliatura, Di Paola ha ricoperto la delega all’Edilizia scolastica e al PNRR, seguendo la programmazione e l’attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività si è concentrata sul monitoraggio dei passaggi tecnici e amministrativi legati agli istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di accelerare i cantieri e migliorare la sicurezza e l’efficienza delle strutture.

Il bilancio del biennio 2024-2025 evidenzia una serie di interventi avviati e affidati dalla Provincia di Foggia: dalla manutenzione straordinaria del Convitto Bonghi di Lucera e dell’IISS Toniolo di Manfredonia, fino agli interventi sulle reti idriche, sui bagni e sugli impianti antincendio, termici ed elettrici in diversi istituti del territorio. Tra le opere più rilevanti figurano il rifacimento dei lastrici solari con efficientamento energetico della palestra Fazzini-Giuliani di Vieste, la realizzazione dei nuovi laboratori dell’IISS Giannone di San Marco in Lamis e l’avvio delle procedure per la sostituzione delle caldaie in edifici scolastici tra Foggia e Lucera.

Sul fronte dei finanziamenti, sono stati intercettati nuovi fondi per ulteriori interventi strategici: l’efficientamento energetico della palestra Pacinotti di Foggia, l’adeguamento sismico e la riqualificazione impiantistica del Liceo Artistico Perugini per 2,4 milioni di euro e il rifacimento della copertura dell’ITIS Altamura.

«Questi due anni sono stati intensi e concreti – dichiara Antonello Di Paola –. Ogni cantiere aperto, ogni finanziamento ottenuto, ogni procedura avviata rappresenta un investimento sul futuro dei nostri studenti e delle nostre comunità. Mi ricandido per continuare questo lavoro, con la stessa determinazione e con la stessa attenzione al territorio che ha guidato ogni mia scelta in Consiglio provinciale».

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale si terranno il 19 aprile 2026 e vedranno il voto di sindaci e consiglieri comunali dei 57 comuni della provincia di Foggia per l’elezione dei 12 membri dell’assemblea.