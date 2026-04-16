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Home // Cronaca // Furto lampo mentre era in un bar a Manfredonia: appello ragazza: “Vergognoso, restituitemi i miei effetti personali”

FURTO MANFREDONIA Furto lampo mentre era in un bar a Manfredonia: appello ragazza: “Vergognoso, restituitemi i miei effetti personali”

Secondo quanto ricostruito, l’autrice del gesto sarebbe una donna dall’aspetto distinto ma sospetto

POLIZIA STATO MANFREDONIA - SQ

POLIZIA STATO MANFREDONIA - SQ - ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un attimo di distrazione, pochi secondi appena, e la borsa sparisce nel nulla. È successo oggi presso il Bar Marea, sul viale Miramare, dove una ragazza  è stata vittima di un furto rapido e ben orchestrato.

Secondo quanto ricostruito, l’autrice del gesto sarebbe una donna dall’aspetto distinto ma sospetto: indossava un cappello nero con visiera, una camicia bianca e pantaloni neri. Un abbigliamento apparentemente anonimo, scelto probabilmente per confondersi tra i clienti del locale.

La ladra avrebbe agito approfittando di un momento di distrazione della vittima, riuscendo a sottrarre la borsa in maniera fulminea. All’interno c’erano documenti personali, denaro ed effetti di valore. Un colpo eseguito con estrema rapidità e precisione, che lascia pensare a una modalità già collaudata.

Il furto è avvenuto in una delle zone più frequentate della città, soprattutto nelle ore diurne, tra residenti e turisti che affollano il lungomare. Proprio per questo, l’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i presenti. Sul caso potrebbero ora fare luce eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Furto lampo mentre era in un bar a Manfredonia: appello ragazza: “Vergognoso, restituitemi i miei effetti personali”"

  1. La sicurezza la sicurezza sono i giudici che quando vengono acchiappato a sto parassiti gli devono dare pena certa ed alla seconda volta foglio di via ci possono essere quand’è volanti di polizia di carabinieri in giro il punto è che ci vorrebbe una volante x ogni quartiere impossibile allora sono le leggi che sono sbagliati perché le forze dell’ordine fanno tanto x acchiapparli arriva un giudice è li mette fuori ma di che cosa stiamo parlando

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