Dopo un percorso di formazione e lavoro tra Milano, Svezia, Stati Uniti e Belgio, il dottor Giuseppe Anzillotti, specialista in Ortopedia e Traumatologia, ha scelto di riportare la propria esperienza internazionale anche a Foggia, città con cui mantiene un legame profondo.

Il suo rientro rappresenta un caso non scontato: quello di un professionista che, dopo aver lavorato in alcuni tra i più importanti centri ortopedici al mondo, decide di investire anche nella propria terra d’origine, portando competenze cliniche, ricerca e innovazione.

Anzillotti si occupa in particolare di patologie muscolo-scheletriche di ginocchio, anca e spalla, adottando un approccio che integra diagnosi clinica, imaging e percorso terapeutico personalizzato. «Sono un medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Mi occupo di patologie muscolo-scheletriche con particolare interesse per ginocchio, anca e spalla, con un approccio che unisce clinica, imaging e percorso terapeutico personalizzato», spiega.

Recentemente ha partecipato all’American Academy of Orthopaedic Surgeons di New Orleans, uno dei congressi più rilevanti al mondo, dove ha discusso i risultati della sua attività clinico-scientifica maturata all’Humanitas di Milano. Un’esperienza che, racconta, rafforza la centralità del confronto internazionale: «Il confronto. Vedi cosa funziona davvero nei grandi centri, cosa è moda e cosa invece migliora gli esiti. E soprattutto capisci che l’innovazione ha senso solo se rende il percorso più sicuro, più chiaro e più efficace per il paziente».

Al centro del suo lavoro c’è una visione della medicina fondata su evidenza scientifica, trasparenza e decisioni condivise con il paziente. «Intendo evidenze, indicazioni corrette e trasparenza. Spiegare bene opzioni, benefici e limiti: conservativo, infiltrativo, chirurgico. E poi scegliere insieme al paziente la strada più sensata, non la più appariscente», sottolinea.

Il legame con Foggia e la Puglia resta un elemento identitario forte. «Strettissimo. La mia storia inizia nel cuore della Puglia, a Foggia: è la terra che mi ha cresciuto, dove c’è la mia famiglia e dove sento la responsabilità di dare un contributo concreto», afferma.

Il suo percorso accademico e professionale include la laurea a Roma Tor Vergata, una tesi sviluppata al Karolinska Institute di Stoccolma, la specializzazione in Humanitas a Milano e un dottorato in Applied Clinical Research ancora in corso. Parallelamente ha ottenuto la certificazione ECFMG, che gli ha permesso di formarsi anche negli Stati Uniti in strutture di eccellenza come Mayo Clinic, Hospital for Special Surgery di New York, Mass General Brigham di Boston e altri centri di riferimento internazionale. In Europa ha svolto un’importante esperienza chirurgica ad Anversa, in Belgio. «Sono passaggi che hanno cambiato il mio modo di ragionare e operare», racconta.

Fondamentale, per il medico, è la distinzione tra formazione teorica e immersione reale nei sistemi sanitari: «Studiare fuori è seguire un corso. Imparare fuori è stare dentro i percorsi: selezione del paziente, équipe, protocolli, riabilitazione, follow-up. È lì che capisci come rendere ripetibile la qualità».

La decisione di tornare nasce proprio da questa esperienza globale: riportare in Italia modelli organizzativi e clinici più avanzati. «Ho visto modelli organizzativi e un livello di standard che voglio riportare anche qui, per poter contribuire a diagnosi corrette, indicazioni giuste, tempi giusti e a un percorso che non lasci da solo il paziente», spiega.

Sul piano clinico, la sua attività si concentra su traumatologia dello sport e ortopedia protesica di anca e ginocchio, con particolare attenzione alle terapie ortobiologiche e alla chirurgia robotica. «Ho molta esperienza nel campo delle terapie ortobiologiche… Sono poi cresciuto con la chirurgia robotica, novità assoluta nel campo della protesica che permette di eseguire interventi con precisione millimetrica».

Accanto alla pratica chirurgica, resta centrale anche la ricerca scientifica. «La ricerca ti obbliga a misurare, a non raccontartela, a migliorare. Clinica e scienza devono camminare insieme», sottolinea.

Infine, un messaggio ai pazienti: intervenire presto è spesso decisivo. «Non aspettare che il problema diventi grande… capire bene il problema è già metà della cura», afferma.

Oggi il dottor Giuseppe Anzillotti visita a Foggia, con la possibilità di prenotare online. Un ritorno che unisce esperienza internazionale e radicamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’assistenza ortopedica anche in Capitanata.