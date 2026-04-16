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Home // Il diavolo spettegola // “Il castello domina Manfredonia”, ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!

IRYNA HALAUNIA “Il castello domina Manfredonia”, ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!

C’è chi guarda il castello per la sua storia e chi, con molta più onestà, sceglie un punto di vista decisamente più… strategico.

“Il castello domina Manfredonia", ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!

“Il castello domina Manfredonia", ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena! FONTE IMAGE IRYNA HALAUNIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Il diavolo spettegola // Manfredonia //
C’è chi guarda il castello per la sua storia e chi, con molta più onestà, sceglie un punto di vista decisamente più “strategico”.
Manfredonia dall’alto è già uno spettacolo, ma ammettiamolo: tra pietre antiche e panorami mozzafiato, anche un altro “lato” può ritagliarsi il suo momento di gloria. Il castello resta lì, imponente e fiero ma forse, per una volta, non è l’unico a catturare lo sguardo.

A documentarlo pubblicamente sui social è la modella Iryna Halaunia, organizzatrice di eventi, big family organization presso El sombreo Disco  presso El Sombrero Disco Sperlonga.

qui il video

“Il castello domina Manfredonia", ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!
“Il castello domina Manfredonia”, ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena! FONTE IMAGE IRYNA HALAUNIA

1 commenti su "“Il castello domina Manfredonia”, ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!"

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