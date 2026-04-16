“Il castello domina Manfredonia", ma la modella Iryna Halaunia ruba la scena!

C’è chi guarda il castello per la sua storia e chi, con molta più onestà, sceglie un punto di vista decisamente più “strategico”.

Manfredonia dall’alto è già uno spettacolo, ma ammettiamolo: tra pietre antiche e panorami mozzafiato, anche un altro “lato” può ritagliarsi il suo momento di gloria. Il castello resta lì, imponente e fiero ma forse, per una volta, non è l’unico a catturare lo sguardo.