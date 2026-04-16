INPS, cedolino pensione via email per oltre 3 milioni di pensionati

Sono oltre 3 milioni i pensionati che, ad aprile 2026, hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione via email. Lo rende noto l’INPS, che conferma la crescente adesione agli strumenti digitali e il progressivo processo di semplificazione nell’accesso alle informazioni previdenziali.

Parallelamente all’invio tramite posta elettronica, si registra un ampio utilizzo dei servizi online: nel 2026 gli accessi mensili al portale dedicato al “Cedolino della pensione” hanno superato i 2 milioni di consultazioni, segno di una crescente familiarità degli utenti con le piattaforme digitali.

Ancora più rilevanti i dati relativi all’uso dell’app mobile, che registra una media di circa 3 milioni di accessi mensili, con picchi che hanno superato i 4 milioni nel mese di gennaio, a conferma dell’elevata partecipazione soprattutto nei momenti di pubblicazione dei cedolini.

Ogni mese, intorno al giorno 20, insieme alla pubblicazione dei cedolini successivi, sul portale viene inoltre resa disponibile un’informativa riepilogativa con le principali variazioni applicate alla mensilità.

L’INPS punta ora a rendere il documento sempre più chiaro e leggibile, attraverso una revisione progressiva delle voci del cedolino e una spiegazione più semplice delle operazioni che incidono sugli importi, come i conguagli fiscali IRPEF o gli effetti delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Lo riporta ansa.it.