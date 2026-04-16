Edizione n° 6038

BALLON D'ESSAI

EP GIARGO // ‘Vacanze di Massa del Genere Umano’, il nuovo EP del foggiano Giargo: “Foggia è lontana dalla classica idea di Puglia”
16 Aprile 2026 - ore  11:31

CALEMBOUR

INCHIESTA // Foggia, frode fiscale e bancarotta: ai domiciliari il legale rappresentante di una cooperativa
16 Aprile 2026 - ore  09:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // INPS, cedolino pensione via email per oltre 3 milioni di pensionati

EMAIL PENSIONATI INPS, cedolino pensione via email per oltre 3 milioni di pensionati

L’INPS punta ora a rendere il documento sempre più chiaro e leggibile, attraverso una revisione progressiva delle voci del cedolino

INPS, cedolino pensione via email per oltre 3 milioni di pensionati

Pensionati INPS - Fonte Immagine: iomiassicuro.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Economia // Primo piano //

Sono oltre 3 milioni i pensionati che, ad aprile 2026, hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione via email. Lo rende noto l’INPS, che conferma la crescente adesione agli strumenti digitali e il progressivo processo di semplificazione nell’accesso alle informazioni previdenziali.

Parallelamente all’invio tramite posta elettronica, si registra un ampio utilizzo dei servizi online: nel 2026 gli accessi mensili al portale dedicato al “Cedolino della pensione” hanno superato i 2 milioni di consultazioni, segno di una crescente familiarità degli utenti con le piattaforme digitali.

Ancora più rilevanti i dati relativi all’uso dell’app mobile, che registra una media di circa 3 milioni di accessi mensili, con picchi che hanno superato i 4 milioni nel mese di gennaio, a conferma dell’elevata partecipazione soprattutto nei momenti di pubblicazione dei cedolini.

Ogni mese, intorno al giorno 20, insieme alla pubblicazione dei cedolini successivi, sul portale viene inoltre resa disponibile un’informativa riepilogativa con le principali variazioni applicate alla mensilità.

L’INPS punta ora a rendere il documento sempre più chiaro e leggibile, attraverso una revisione progressiva delle voci del cedolino e una spiegazione più semplice delle operazioni che incidono sugli importi, come i conguagli fiscali IRPEF o gli effetti delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO