Revoca ufficiale da parte del Comune di Foggia per un inserimento in struttura residenziale che, nei fatti, non è mai avvenuto. Con una nuova determinazione dirigenziale, l’Area 4 – Servizi alla Persona ha disposto l’annullamento della precedente decisione adottata nell’agosto 2025.

Il provvedimento riguarda un utente identificato con codice C113281L, per il quale era stato previsto l’ingresso nella RSSA “Villa Rosa” di Alberona. Tuttavia, come comunicato agli uffici comunali, l’interessato non è mai stato accolto nella struttura, essendo stato invece inserito in una residenza con copertura totale a carico del Servizio sanitario nazionale.

Alla luce di questa situazione, il Comune ha proceduto alla revoca della determina originaria, eliminando un atto ormai privo di effetti concreti. Anche in questo caso, la decisione non comporta oneri economici per l’ente e rientra nelle normali attività di aggiornamento amministrativo.

Il provvedimento evidenzia l’importanza del coordinamento tra servizi sociali comunali e sistema sanitario, fondamentale per garantire una corretta presa in carico degli utenti e una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

A cura di Giovanna Tambo.