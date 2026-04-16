MANFREDONIA — “Siamo stanchi. Ma andiamo avanti, a testa alta, come sempre. Con dignità e con il cuore”. È un passaggio netto, umano e carico di amarezza quello affidato da Francesco Romito a una nota diffusa dopo il nuovo provvedimento che ha colpito la Biessemme srl, società legata alla gestione dello stabilimento balneare Bagni Bonobo.

Il caso torna così al centro dell’attenzione cittadina dopo le notizie pubblicate oggi sullo stop disposto nei confronti dell’attività balneare riconducibile alla società. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni odierne, il Comune di Manfredonia ha adottato un provvedimento di revoca legato a un’interdittiva antimafia nei confronti della Biessemme srl.

Nella nota, Romito respinge con forza ogni addebito e rivendica la correttezza del percorso seguito dalla società negli anni. “Chi ci conosce davvero sa chi siamo: siamo ragazzi che hanno sempre lavorato con impegno, trasparenza e rispetto, mettendoci ogni giorno la faccia e il cuore”, scrive l’imprenditore, sottolineando come non si tratti della prima vicenda giudiziaria affrontata dalla Biessemme.

Il riferimento è ai precedenti contenziosi che, secondo quanto sostenuto dalla società, avrebbero già riconosciuto l’estraneità della stessa rispetto ai fatti contestati. Una circostanza che trova riscontro anche nella lunga vicenda amministrativa e giudiziaria che negli anni ha riguardato Bagni Bonobo: nel luglio 2022, ad esempio, il Tar Puglia accolse il ricorso della Biessemme srl contro una precedente interdittiva antimafia, annullando il provvedimento prefettizio impugnato.

“Anche questa volta non sarà diverso”, afferma Romito nella nota, annunciando che la Biessemme si difenderà “con determinazione, come ha sempre fatto”, perché — si legge ancora — “la nostra coscienza non è solo pulita, è limpida”.

Ma accanto alla linea della difesa, emerge anche tutta la stanchezza per una situazione che, secondo l’imprenditore, si ripresenta puntualmente a ridosso dell’avvio della stagione estiva, nel momento più delicato per un’attività che vive soprattutto dei mesi di maggiore affluenza. “Dover combattere continuamente per dimostrare ciò che per noi, e per chi ci conosce davvero, è già evidente, è qualcosa che logora profondamente, sia sul piano umano che professionale”, scrive.

C’è poi un passaggio destinato a segnare una svolta: una volta concluso anche questo nuovo iter, e “ristabilita ancora una volta la verità”, la Biessemme lascerà la concessione e si impegnerà a individuare nuovi proprietari per la struttura. Una decisione definita “importante”, che viene motivata con la volontà di garantire a Bagni Bonobo “serenità, continuità e una valorizzazione autentica”, lontano — sostiene Romito — da “attacchi ingiusti”.

Per la società non si tratta soltanto di un’attività economica. “Bagni Bonobo per noi non è solo un luogo di lavoro. È una parte della nostra vita, fatta di sacrifici, passione, sorrisi e legami veri”, si legge nella parte finale della nota, accompagnata da un ringraziamento rivolto a clienti, amici e a quanti “in questi anni ci hanno sempre sostenuto”.

La nota integrale sui social

“Oggi ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare una situazione che purtroppo conoscete già. Abbiamo ricevuto l’ennesimo provvedimento nei confronti dello stabilimento balneare Bagni Bonobo.

Chi ci conosce davvero sa chi siamo: siamo ragazzi che hanno sempre lavorato con impegno, trasparenza e rispetto, mettendoci ogni giorno la faccia e il cuore.

Non è la prima volta che dobbiamo difenderci da accuse ingiuste, e ogni volta la giustizia ci ha dato ragione, riconoscendo la nostra totale estraneità ai fatti contestati. Anche questa volta non sarà diverso. La Biessemme si difenderà con determinazione, come ha sempre fatto, perché la nostra coscienza non è solo pulita… è limpida. Siamo certi che, ancora una volta, saranno i fatti a parlare per noi. Ma non possiamo nascondere quello che proviamo: SIAMO STANCHI.

Dover combattere continuamente per dimostrare ciò che per noi, e per chi ci conosce davvero, è già evidente, è qualcosa che logora profondamente, sia sul piano umano che professionale.

Sappiamo bene che i tempi della giustizia e dell’iter burocratico non sono brevissimi, e non è sfuggito a nessuno che questo provvedimento arrivi proprio a ridosso della stagione estiva, il momento più importante per il nostro lavoro. Nonostante questo, non resteremo fermi. Proprio per questo, una volta concluso anche questo percorso e ristabilita, ancora una volta, la verità, noi della Biessemme prenderemo una decisione importante: lasceremo la concessione e ci impegneremo a trovare nuovi proprietari per la struttura. Bagni Bonobo per noi non è solo un luogo di lavoro. È una parte della nostra vita, fatta di sacrifici, passione, sorrisi e legami veri. Merita serenità, continuità e di essere valorizzato per ciò che è davvero. Siamo certi che chi verrà dopo di noi saprà portare avanti questo progetto con la tranquillità che merita, lontano da attacchi ingiusti. A tutti voi clienti, amici e a chi in questi anni ci ha sempre sostenuto va il nostro grazie più sincero. Il vostro affetto e la vostra fiducia sono stati, e continuano ad essere, la nostra forza. Andiamo avanti, a testa alta. Come sempre. Con dignità… e con il cuore.”