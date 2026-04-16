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Home // Manfredonia // Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. La Marca: “Nuova linfa per gestire le sfide del PNRR”

MANFREDONIA ISTRUTTORI Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. La Marca: “Nuova linfa per gestire le sfide del PNRR”

"Il settore dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente necessitava di nuova linfa per gestire le sfide del PNRR e la manutenzione del nostro immenso patrimonio”

Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. La Marca: "Nuova linfa per gestire le sfide del PNRR"

Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. La Marca: "Nuova linfa per gestire le sfide del PNRR" - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia rafforza la propria macchina amministrativa e tecnica con l’assunzione di quattro nuovi istruttori tecnici a tempo indeterminato, che hanno firmato il contratto nella giornata del 15 aprile 2026 a Palazzo di Città.

Si tratta di figure professionali che mancavano da oltre un decennio nella pianta organica dell’Ente e che entreranno subito in servizio nei settori strategici di Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla progettazione e alla gestione del territorio. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione istituzionale con i Comuni di Monte Sant’Angelo e Foggia, attraverso l’utilizzo delle graduatorie vigenti.

Il sindaco di Manfredonia ha sottolineato il valore dell’inserimento delle nuove risorse, dichiarando: “Diamo il benvenuto ai nuovi professionisti che da oggi mettono le loro competenze a disposizione della nostra comunità. Il settore dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente necessitava di nuova linfa per gestire le sfide del PNRR e la manutenzione del nostro immenso patrimonio”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore al Personale Sara Delle Rose, che ha evidenziato il lungo periodo di carenza di personale tecnico: “Con la firma di oggi colmiamo un vuoto professionale che penalizzava la nostra macchina amministrativa da troppi anni. Basti pensare che le ultime assunzioni di istruttori amministrativi risalgono addirittura al 2012. Voglio ringraziare personalmente il sindaco e le amministrazioni di Monte Sant’Angelo e di Foggia per la straordinaria collaborazione: questo risultato dimostra che la cooperazione tra Enti è la chiave per superare le criticità burocratiche e offrire servizi migliori ai cittadini.”

Le nuove assunzioni rappresentano un passo significativo nel processo di rafforzamento organizzativo dell’ente comunale, con l’obiettivo di migliorare efficienza, capacità progettuale e qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.

3 commenti su "Manfredonia, ecco i quattro nuovi istruttori tecnici. La Marca: “Nuova linfa per gestire le sfide del PNRR”"

  3. Ma i relativi dirigenti su fumano le canne… vuoi vedere che i lavori del Pnrr su ni fanno perché mancavano queste figure… sarà una nagea figura noncurante la loto interiore presenza… ma chi di dovere aprisse gli occhi ed attenzioni un po sull’untelletto proprio e di altri di cui innanzi.

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