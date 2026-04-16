Il Comune di Manfredonia rafforza la propria macchina amministrativa e tecnica con l’assunzione di quattro nuovi istruttori tecnici a tempo indeterminato, che hanno firmato il contratto nella giornata del 15 aprile 2026 a Palazzo di Città.

Si tratta di figure professionali che mancavano da oltre un decennio nella pianta organica dell’Ente e che entreranno subito in servizio nei settori strategici di Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla progettazione e alla gestione del territorio. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione istituzionale con i Comuni di Monte Sant’Angelo e Foggia, attraverso l’utilizzo delle graduatorie vigenti.

Il sindaco di Manfredonia ha sottolineato il valore dell’inserimento delle nuove risorse, dichiarando: “Diamo il benvenuto ai nuovi professionisti che da oggi mettono le loro competenze a disposizione della nostra comunità. Il settore dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente necessitava di nuova linfa per gestire le sfide del PNRR e la manutenzione del nostro immenso patrimonio”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore al Personale Sara Delle Rose, che ha evidenziato il lungo periodo di carenza di personale tecnico: “Con la firma di oggi colmiamo un vuoto professionale che penalizzava la nostra macchina amministrativa da troppi anni. Basti pensare che le ultime assunzioni di istruttori amministrativi risalgono addirittura al 2012. Voglio ringraziare personalmente il sindaco e le amministrazioni di Monte Sant’Angelo e di Foggia per la straordinaria collaborazione: questo risultato dimostra che la cooperazione tra Enti è la chiave per superare le criticità burocratiche e offrire servizi migliori ai cittadini.”

Le nuove assunzioni rappresentano un passo significativo nel processo di rafforzamento organizzativo dell’ente comunale, con l’obiettivo di migliorare efficienza, capacità progettuale e qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.