Manfredonia, il sindaco La Marca esprime solidarietà al vescovo Moscone

MANFREDONIA (FG) – In un clima pubblico sempre più segnato da tensioni e contrapposizioni, arriva una presa di posizione netta da parte del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha voluto esprimere pubblicamente vicinanza e sostegno a Franco Moscone, negli ultimi giorni al centro di polemiche e critiche per l’accoglienza, presso la Casa della Carità, di cittadini stranieri richiedenti asilo.

Un intervento che va oltre le appartenenze politiche o religiose e che richiama l’attenzione su un principio fondamentale: il rispetto. “Al di là di ogni opinione – si legge nella riflessione – è sempre più evidente come manchi, in alcuni casi, la decenza nel confronto pubblico”, sottolinea il primo cittadino, evidenziando il rammarico per gli attacchi ritenuti gratuiti e per i toni utilizzati in parte del dibattito, anche mediatico.

Nel mirino, tra gli altri, un recente articolo pubblicato da L’Attacco, considerato dal sindaco suscettibile di letture ambigue e potenzialmente divisive, in un contesto già delicato.

La Marca ha voluto ribadire il ruolo centrale che Monsignor Moscone riveste per la comunità locale e per l’intera diocesi: una figura che, nel corso degli anni, si è distinta per l’impegno sui temi della coesione sociale, della dignità umana e del bene comune. Un legame, quello con il territorio garganico, che lo stesso arcivescovo ha più volte definito con affetto, arrivando a chiamarlo “il mio amato Gargano”.

Nel suo intervento, il sindaco ripercorre anche le battaglie portate avanti dal vescovo: dalla denuncia delle dinamiche mafiose alla tutela dell’ambiente, dalla difesa dei più fragili all’attenzione verso i migranti, fino alle posizioni nette assunte contro guerre e violenze a livello internazionale. Particolarmente significativo, viene ricordato, il passaggio del discorso alla città dello scorso agosto, in cui Monsignor Moscone individuò nel silenzio, nell’indifferenza e nella delega tre alleati del male: un monito che, oggi più che mai, assume un valore attuale.

Nel solco dell’insegnamento di Giovanni Bosco, il vescovo ha più volte invitato la comunità a essere “buoni cristiani e onesti cittadini”, unendo dimensione spirituale e responsabilità civile.

Da qui l’appello del sindaco a recuperare un confronto più equilibrato e rispettoso, respingendo ogni tentativo di delegittimazione personale o di contrapposizione, anche rispetto al Santo Padre.

“La nostra comunità – è il senso del messaggio – ha bisogno di figure che costruiscono ponti, non di divisioni”.

Una posizione chiara, quella del sindaco La Marca, che si traduce in un messaggio di solidarietà e riconoscenza nei confronti di Monsignor Moscone, indicato come esempio di guida morale e civile capace, nel tempo, di alimentare speranza e senso di responsabilità collettiva.