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MANFREDONIA CONSIGLIERI Manfredonia, oltre 31mila euro per i gettoni ai consiglieri: liquidate le presenze di inizio 2026

Nel dettaglio, la somma liquidata è pari a 31.344,41 euro, suddivisa tra compensi diretti ai consiglieri e oneri accessori

Manfredonia, oltre 31mila euro per i gettoni ai consiglieri: liquidate le presenze di inizio 2026

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle commissioni permanenti nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Affari Generali, ammonta complessivamente a oltre 31mila euro.

Nel dettaglio, la somma liquidata è pari a 31.344,41 euro, suddivisa tra compensi diretti ai consiglieri e oneri accessori, come l’IRAP . Il pagamento riguarda esclusivamente le presenze effettive, come previsto dalla normativa vigente, che lega l’erogazione del gettone alla partecipazione concreta alle sedute.

Il meccanismo dei gettoni è disciplinato dal Testo unico degli enti locali e da successivi interventi normativi, che fissano anche un tetto massimo mensile e annuale per ciascun consigliere. A Manfredonia, l’importo per ogni seduta è pari a 55,77 euro, con un limite complessivo annuo stabilito in 7.380 euro per consigliere, nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario dell’ente .

Un elemento centrale del provvedimento è proprio il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il Comune, infatti, ha confermato che le somme rientrano nei limiti previsti dal piano di riequilibrio approvato negli anni precedenti e che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

La normativa prevede inoltre che il gettone non venga riconosciuto in caso di sedute deserte e che il consigliere debba partecipare per almeno metà della durata della riunione per maturare il diritto al compenso. Si tratta di criteri pensati per garantire un utilizzo corretto delle risorse pubbliche e incentivare la partecipazione attiva ai lavori istituzionali.

Il provvedimento rientra nelle attività ordinarie di gestione amministrativa, ma rappresenta anche un indicatore del funzionamento della macchina consiliare. Il numero di sedute e di presenze, infatti, incide direttamente sull’ammontare complessivo delle somme liquidate.

Dal punto di vista politico, il tema dei gettoni di presenza è spesso oggetto di dibattito pubblico, soprattutto in relazione ai costi della politica locale. Tuttavia, la normativa nazionale stabilisce criteri precisi che gli enti sono tenuti a rispettare, limitando margini discrezionali.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, oltre 31mila euro per i gettoni ai consiglieri: liquidate le presenze di inizio 2026"

  1. È una vergogna! Oltre 31 mila € in soli tre mesi. Per non parlare delle indennità di funzioni e missioni. Qualcuno ha trovato l’america. Ecco perché preferì uscirsene dal partito per non avvicendare la sua carica come da accordi pre-elettorali. Indivinate chi è ? Non è difficile…

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