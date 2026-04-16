Alla base della decisione c’è l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia con provvedimento n. 27574 del 13 aprile 2026, comunicata al Comune il giorno successivo. Un passaggio determinante, perché la normativa vigente – in particolare l’articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011 – impone agli enti pubblici di interrompere qualsiasi rapporto autorizzativo con imprese coinvolte in tentativi di infiltrazione mafiosa.

Non si tratta, quindi, di una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma di un atto dovuto. La legge prevede infatti la revoca immediata delle autorizzazioni quando emergono elementi, anche di natura indiziaria, che facciano ritenere compromessa la legalità dell’impresa. Un meccanismo preventivo che punta a proteggere l’economia sana e a evitare alterazioni della concorrenza.

La società Biessemme s.r.l., con sede a Manfredonia, operava sul territorio dal 2015, anno in cui aveva presentato la prima SCIA per l’avvio dell’attività balneare. Nel tempo erano seguite ulteriori comunicazioni e aggiornamenti, tra cui la prosecuzione stagionale e modifiche nella gestione, fino agli ultimi atti registrati nel 2018. Tutte queste autorizzazioni sono state ora revocate in blocco dal Comune, insieme a ogni successivo titolo collegato all’attività.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Tommaso Gioieni, dispone anche la notifica alla società e la trasmissione degli atti alla Prefettura, agli organi di polizia e alla Camera di Commercio. Da questo momento, l’eventuale prosecuzione dell’attività senza titolo sarà perseguibile penalmente, con riferimento all’articolo 650 del Codice Penale. Resta ora la possibilità, per la società coinvolta, di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.