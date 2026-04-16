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MONOPOLI FOGGIA Monopoli-Foggia, derby decisivo per salvezza e playoff

Il derby vede i biancoverdi impegnati nella corsa playoff e i rossoneri ancora coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione diretta

Monopoli-Foggia, derby decisivo per salvezza e playoff

Foggia-Siracusa - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Il derby pugliese tra Monopoli e Foggia si preannuncia fondamentale per gli equilibri della classifica, con i biancoverdi impegnati nella corsa playoff e i rossoneri ancora coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione diretta.

Il Monopoli arriva alla sfida in un momento complicato, con solo due punti nelle ultime tre partite, frutto di due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato il ko contro l’Atalanta U23, risultato che ha rallentato la corsa verso un possibile allungo sull’Audace Cerignola.

Situazione delicata anche per il Foggia, che continua a dover difendere la categoria: i rossoneri sono ancora vicini alla zona pericolosa, con Trapani e Siracusa a distanza ravvicinata. La squadra dovrà provare a ottenere punti già in questa gara, prima dell’ultima decisiva sfida contro la Salernitana.

Monopoli-Foggia: probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Piccinini, Bove, Ronco; Valenti, Calcagni, Battocchio, Greco, Oyewale; Fall, Scipioni. Allenatore: Colombo.

Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Buttaro; Giron, Garofalo, Menegazzo, Romeo, Valietti; D’Amico, Tommasini. Allenatore: Pazienza.

Monopoli-Foggia: data, orario e dove vederla

La partita si giocherà domenica 19 aprile alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con possibilità di visione anche in streaming tramite Sky Go per gli abbonati. Il match sarà inoltre disponibile su NOW TV e sull’app di bet365 (si applicano termini e condizioni).

Monopoli-Foggia: dove si gioca

La gara si disputerà allo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, impianto storico che ospita le partite casalinghe del club biancoverde. La struttura, dotata di manto erboso naturale, ha una capienza di circa 6.880 posti e nel tempo ha ospitato anche eventi e concerti.

Lo riporta news.bet365.it.

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