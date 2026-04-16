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Home // Cronaca // Omicidio Dino Carta, partita la raccolta fondi per le figlie: “Ha aiutato e ispirato tantissime persone”

DINO CARTA Omicidio Dino Carta, partita la raccolta fondi per le figlie: “Ha aiutato e ispirato tantissime persone”

L’obiettivo della raccolta è offrire alle due figlie un aiuto concreto per il futuro, garantendo loro sicurezza, stabilità e opportunità di crescita

Omicidio Dino Carta, partita la raccolta fondi per le figlie: "Ha aiutato e ispirato tantissime persone"

DINO CARTA - ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

È partita una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le due bambine di Annibale Carta, detto Dino, il personal trainer 42enne ucciso a Foggia lo scorso 13 aprile. A poche ore dall’avvio, l’iniziativa ha già registrato una forte partecipazione: alle 13:04 di giovedì 16 aprile risultano 360 donazioni per un totale superiore ai 12mila euro, oltre la metà dell’obiettivo fissato.

L’obiettivo della raccolta è offrire alle due figlie un aiuto concreto per il futuro, garantendo loro sicurezza, stabilità e opportunità di crescita dopo la tragica perdita del padre.

“Oggi, il suo ricordo vive soprattutto nelle sue due amate bambine, che si trovano ad affrontare un futuro senza la guida e l’amore del loro papà”.

Nel messaggio che accompagna la campagna, l’organizzatore sottolinea il valore umano di Dino: “Un gesto di violenza inspiegabile ha strappato alla vita un uomo buono, solare e generoso, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chiunque lo conoscesse. Dino era più di un professionista: era un amico sincero, un punto di riferimento, un fratello per molti. Con la sua passione per il fitness e il suo spirito altruista, ha aiutato e ispirato tantissime persone, sempre con il sorriso e senza mai conoscere cattiveria”.

La mobilitazione continua, con l’obiettivo di sostenere concretamente il futuro delle due bambine e mantenere vivo il ricordo di un uomo molto amato dalla comunità.

Lo riporta foggiatoday.it.

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