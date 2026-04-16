A San Giovanni Rotondo, luogo simbolo di spiritualità e pellegrinaggi, si sta vivendo un momento di profonda intensità religiosa e umana. Sono infatti arrivati 70 sacerdoti ucraini di rito greco-cattolico, accompagnati da due vescovi, per partecipare a un ciclo di esercizi spirituali reso ancora più significativo dal dramma della guerra che colpisce il loro Paese.

Non si tratta solo di un ritiro, ma di un tempo di silenzio, preghiera e condivisione, in cui questi sacerdoti portano con sé il peso delle sofferenze di un intero popolo. Le giornate scorrono tra meditazioni, celebrazioni liturgiche e momenti di raccoglimento, dove la fede diventa sostegno concreto davanti al dolore.

I loro volti raccontano stanchezza e sofferenza, ma anche una forte luce interiore, segno di chi continua a credere nella pace. Essere sacerdoti oggi, per loro, significa farsi ponte tra sofferenza e speranza, tra distruzione e possibilità di rinascita. In questo senso, la loro presenza assume un valore simbolico potente, quasi una preghiera resa visibile.

Il legame con San Giovanni Rotondo, segnato dalla figura di Padre Pio, non è casuale: qui dolore e fede si intrecciano, offrendo un luogo in cui anche le ferite più profonde possono trovare ascolto. Per chi vive quotidianamente le difficoltà del conflitto, questo contesto rappresenta un rifugio spirituale di grande significato.

Durante il ritiro, il pensiero è costantemente rivolto all’Ucraina: preghiere per le vittime, per le famiglie divise, per chi vive sotto le bombe. Accanto al dolore emerge però una speranza concreta di pace e ricostruzione, non solo materiale ma anche umana e spirituale.

Fondamentale è anche la dimensione della fraternità, che permette ai sacerdoti di condividere esperienze e sentirsi meno soli, trasformando l’incontro in un atto di resistenza e fiducia.

A documentare questi giorni è stato don Vitale, parroco a Foggia e punto di riferimento per la comunità ucraina di Manfredonia. Le sue fotografie raccontano con discrezione gesti, sguardi e momenti di preghiera, restituendo la profondità di un’esperienza che dimostra come, anche nei momenti più difficili, la fede possa diventare luce.