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FINPUGLIA AFFISSIONI San Giovanni Rotondo, TAR accoglie il ricorso di Finpuglia Affissioni: il Comune dovrà mostrare atti su impianti pubblicitari

La sentenza dispone che l’amministrazione comunale consenta l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento

San Giovanni Rotondo, TAR accoglie il ricorso di Finpuglia Affissioni: il Comune dovrà mostrare atti su impianti pubblicitari

San Giovanni Rotondo, TAR accoglie il ricorso di Finpuglia Affissioni: il Comune dovrà mostrare atti su impianti pubblicitari - Fonte Immagine non riferita al testo: spotmap.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso presentato da Finpuglia Affissioni S.r.l. contro il Comune di San Giovanni Rotondo per il mancato riscontro a una richiesta di accesso agli atti relativa ad alcuni impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale.

La sentenza, pronunciata dalla Terza Sezione del TAR Puglia, dispone che l’amministrazione comunale consenta l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La società ricorrente, assistita dall’avvocato Cataldo Balducci, aveva presentato al Comune, il 13 ottobre 2025, un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa riguardante cinque specifiche postazioni pubblicitarie ubicate a San Giovanni Rotondo.

Nel dettaglio, la richiesta aveva ad oggetto: i titoli autorizzatori eventualmente rilasciati dal Comune; le domande di rinnovo presentate; le ricevute del CUP relative ai periodi di validità. Le postazioni indicate riguardavano aree di via Campanini, via Foggia, via Monsignor Novelli e via Padre Pio, individuate con precisione anche attraverso coordinate geografiche. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il Comune non ha fornito alcuna risposta entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge. Da qui la formazione del cosiddetto silenzio-rigetto, maturato il 13 novembre 2025. A fronte del mancato riscontro, Finpuglia Affissioni ha quindi adito il TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e l’ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Il Comune di San Giovanni Rotondo, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Nelle motivazioni, il TAR sottolinea che l’istanza della società era formulata in modo chiaro e sufficientemente determinato, sia per quanto riguarda la tipologia dei documenti richiesti, sia per l’esatta individuazione delle postazioni interessate.

Per i giudici, dunque, non sussistevano profili di genericità o indeterminatezza tali da giustificare un rigetto della richiesta di accesso.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l’amministrazione comunale, non costituendosi in giudizio, non ha opposto alcuna causa di esclusione o differimento dell’accesso, né ha fornito altre ragioni ostative.
Per effetto della decisione, il TAR ha ordinato al Comune di consentire l’ostensione dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto – si legge nel provvedimento – “del tipo e contenuto degli scritti di parte”. La sentenza è stata decisa nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026. Relatore il dottor Lorenzo Mennoia. Del collegio facevano parte anche il presidente Vincenzo Blanda e il consigliere Desirèe Zonno.

A cura di Michele Solatia.

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