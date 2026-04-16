San Severo: ‘La Maison de la Danse’ trionfa ai Campionati Nazionali di Cesenatico

Grande successo per le atlete dell’Accademia La Maison de la Danse, guidate da Maria Carmen Monterosso, che ai Campionati Nazionali POSA di danza a Cesenatico hanno conquistato risultati di altissimo livello, portando a casa numerose medaglie e punteggi eccellenti.

“Un risultato che parla di impegno, sacrificio e passione, costruito giorno dopo giorno in Accademia – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino – inviamo i nostri più sentiti rallegramenti per questi importanti traguardi raggiunti”.

Nella categoria cerchio aereo sono arrivati importanti successi con l’oro per Ludovica Irmici (Varsity Silver), Maria Sofia Tota (Varsity Gold), Matilde delle Vergini (Junior A Silver) e per il duo Alessia Claudia Palma e Sofia Iafelice (Junior A Amateur Double).

Ottimi risultati anche nella categoria amaca aerea, dove si registrano ori, argenti e bronzi: tra le protagoniste Ludovica Irmici e Maria Sofia Tota (argento), Matilde D’Elia (bronzo), Greta Recchia (argento), Claudia Valerio (oro), Giorgia Coronato (argento), Sofia Iafelice (oro), Alessia Petruccelli, Martina Contaldi, Azzurra Macchiarola (argento), Marienoelle Pazienza (bronzo) e Martina Rosanna Sacco (argento).

Il percorso sportivo prosegue ora con uno sguardo internazionale: Maria Sofia Tota, Matilde D’Elia, Marienoelle Pazienza, Sofia Iafelice, Alessia Petruccelli, Alessia Claudia Palma e Martina Sacco rappresenteranno l’accademia ai Campionati Mondiali in Grecia, portando in gara eleganza, forza e determinazione.

Alla competizione nazionale hanno preso parte anche altri atleti dell’Accademia – Michele Nicola Tota, Chiara Schettini, Chiara Neri, Mia Anna Roncade, Iris Vasciarelli, Eleonora Mundi, Giada Bonabitacola, Marta Di Tella, Gaia Lucia Matera, Daniela Leniv e Alysia Liberti – che hanno comunque ottenuto ottimi punteggi, contribuendo al successo complessivo della squadra.