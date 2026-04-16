È stato proclamato lo stato di agitazione del personale di Sanitaservice ASL FG a seguito del blocco delle assunzioni e delle procedure concorsuali disposto a livello regionale. Da oltre un mese, secondo la comunicazione sindacale, lavoratori e rappresentanze attendono risposte dall’Assessore regionale competente, dal Presidente della Giunta regionale e dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, senza alcun riscontro ufficiale.

La misura contestata riguarda la sospensione di concorsi e assunzioni in tutte le ASL e nelle società in house Sanitaservice, decisione che, secondo il sindacato, sta producendo effetti pesanti sull’organizzazione dei servizi e sulle condizioni di lavoro. La mancanza di personale, già strutturale da tempo, avrebbe ulteriormente aggravato i carichi di lavoro, ritenuti ormai oltre il limite di sostenibilità.

Per Sanitaservice Foggia, viene ricordato, era stato già ottenuto il nulla osta per l’avvio delle procedure concorsuali, in un contesto in cui le assunzioni risultano comunque insufficienti a coprire il turnover degli ultimi anni. Il piano del fabbisogno del personale viene inoltre definito inadeguato rispetto alle reali necessità operative.

Nel documento sindacale si sottolinea anche come la proroga concessa fino al 30 giugno 2026 sia considerata insufficiente a risolvere le criticità strutturali dell’organico.

Le conseguenze del blocco, secondo la denuncia, rischiano di riflettersi direttamente sui servizi sanitari: possibili carenze di personale nelle postazioni del 118, difficoltà nella gestione delle strutture ospedaliere sotto il profilo igienico-sanitario e criticità diffuse in tutti i settori gestiti da Sanitaservice, dal CUP alla manutenzione dei servizi essenziali.

«Si tratta di una decisione grave e incomprensibile che sta producendo effetti pesantissimi sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini» si legge nella posizione sindacale, che contesta anche la ricaduta delle scelte amministrative sui lavoratori e sull’utenza.

Il sindacato evidenzia inoltre che «chi ha assunto queste decisioni dovrà assumersi fino in fondo la responsabilità – anche sotto il profilo amministrativo e penale – di eventuali gravi disservizi o situazioni di rischio».

Per queste ragioni è stato formalmente proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale Sanitaservice ASL FG, con richiesta di attivazione del tavolo di raffreddamento presso la Prefettura di Foggia ai sensi della Legge 146/90.

In assenza di risposte e interventi da parte della Regione Puglia, l’organizzazione sindacale annuncia la possibilità di ulteriori iniziative di mobilitazione e tutela dei lavoratori.