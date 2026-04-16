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PIO E AMEDEO “Stanno tutti invitati”: ultima puntata per Pio e Amedeo con Belen, Pooh e grandi ospiti

Numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica: Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh

“Stanno tutti invitati”: ultima puntata per Pio e Amedeo con Belen, Pooh e grandi ospiti

Pio e Amedeo - Fonte Immagine: dilei.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Attualità // Spettacoli //

Dopo il successo delle prime due puntate, giovedì 16 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda il terzo e ultimo appuntamento con “Pio e Amedeo – Stanno tutti invitati”, il nuovo show del celebre duo comico foggiano.

Per la puntata conclusiva, il palco si trasforma in un vero e proprio evento corale con la presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica: Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.

Il programma nasce per celebrare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo, ripercorrendo le tappe più significative del loro percorso artistico tra televisione, cinema e teatro. Uno spettacolo costruito su ironia, musica ed emozioni, che conferma il loro stile diretto e riconoscibile.

Prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, lo show si conferma come un grande appuntamento televisivo capace di unire intrattenimento e celebrazione, coinvolgendo un pubblico trasversale e un parterre di ospiti di primo piano.

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