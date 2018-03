archivio

Cerignola – LA prossima settimana la giunta comunale avvierà le procedure per aderire alla legge regionale 12/2008 in materia di emergenza abitativa. Dalla partnership tra pubblica amministrazione e privati costruttori, la risposta ad una crescente esigenza sociale. L’iniziativa muove dal gruppo consiliare di Forza Italia, guidato da Paolo Vitullo, che già l’estate scorsa, in una nota ufficiale al sindaco Antonio Giannatempo aveva individuato l’Edilizia residenziale sociale come strumento normativo idoneo per fronteggiare il fabbisogno della cittadinanza. “Non essendo più sufficienti le soluzioni tampone fin qui adottate – spiega il capogruppo forzista – , occorre ricorrere agli esistenti strumenti flessibili, che richiamano meccanismi perequativi e/o compensativi già collaudati per altre dotazioni territoriali. Questi saranno la chiave per affrontare e risolvere il problema dell’emergenza abitativa, dell’acquisizione delle aree e quello successivo della realizzazione degli alloggi destinati ad integrare il sistema dell’edilizia residenziale sociale dei Comuni pugliesi”. Dopo l’atto di giunta pronto per l’approvazione già martedì, gli uffici comunali avvieranno la necessaria ricognizione dell’esigenza abitativa a Cerignola, ponendo le basi per una sinergia con il privato e contestualmente approntando una previsione edificatoria, secondo il metodo della perequazione urbanistica. Ciò consentirà un surplus della stessa capacità edificatoria. ForzaItaliaCerignola.it Redazione Stato Cerignola, Vitullo: parte l’edilizia residenziale sociale ultima modifica: da

