‘Periferie Manfredonia, servizi ai cittadini che pagano le tasse’

Manfredonia – IL candidato sindaco del movimento ‘Manfredonia che funziona’ ,Giovanni Caratù , e la candidata consigliera comunale avv. Valeria Santoliquido hanno incontrato nel pomeriggio i condomini del villaggio ‘Sciale delle Rondinelle‘, sito lungo la Riviera Sud di Manfredonia, ascoltando le problematiche dei residenti, “correlate in primo luogo alla gestione dei servizi in quanto ‘Mega condominio'”. “Come dal nostro programma – dice Caratù a Statoquotidiano – considerando che i residenti del villaggio sono cittadini di Manfredonia esattamente come gli altri, e pagano regolarmente la TARI, la TARSU e la TARES, si deve prevedere un’area di esenzione delle tasse, in quanto non usufruenti del servizio”. “Una buona amministrazione – dice l’avvocato Valeria Santoliquido, riprendendo quanto riportato nel programma del movimento ‘Manfredonia che funziona’ – dovrebbe garantire i servizi comunali a tutti e in egual misura, adottando idonee strategie d’intervento pur riconoscendo le maggiori difficoltà e i costi aggiuntivi relativi alle aree periferiche”. “Dopo un’ultradecennale richiesta di consegna di ogni impianti, bene o servizio da parte dei cittadini delle periferie – aggiunge Giovanni Caratù – il movimento ‘Manfredonia che funziona’ si impegnerà a garantire la disponibilità di una rete efficiente di beni e servizi rivolta a tutta la popolazione; eliminerà la sperequazione fiscale che si concretizza nelle suddette aree e attuerà una precisa corrispondenza tra oneri richiesti e servizi garantiti, prevedendo altrimenti una riduzione o esenzione dei tributi a seconda dei casi specifici; favorirà il processo di riqualificazione dele zone periferiche e dell’area ‘Sciali’, attraverso un processo di valorizzazione paesaggistica che sappia sviluppare e promuovere nuove attività e forme di turismo, migliori strutture di ricettività turistica, creando nuove opportunità lavorative”. Redazione Stato@riproduzioneriservata ‘Periferie Manfredonia, servizi ai cittadini che pagano le tasse’ ultima modifica: da

