“935.648 di lavori boschivi nei prossimi mesi. Forza Italia abbaia alla luna”

Di:

Monte Sant’Angelo, 16 maggio 2018. ”E’ di queste ore la notizia del finanziamento ottenuto dal Comune di Monte Sant’Angelo per circa 300.000 euro sulla sottomisura 8.4 “sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Il comune di Monte Sant’Angelo è 67° e risulta finanziato per un importo pari a 293.832 €.

Per la sottomisura 8.3 il Comune di Monte Sant’Angelo è risultato idoneo ed è 113° su 544 partecipanti. Ma dal circolo di Forza Italia abbaiano alla luna per tentare di nascondere i propri fallimenti (non hanno mai ottenuto un solo euro per i boschi). Sulla sottomisura 8.3 sono disponibili somme per 20 milioni di euro (per finanziare il nostro progetto ne servono meno di 7, leggete!) e il Comune di Monte Sant’Angelo rientrerà abbondantemente con un importo pari a 297.412 €.

Inoltre c’è un’altra bella notizia: le azioni 1 e 3 della misura 226, per un importo pari a 344.404 euro (finanziamento ottenuto dall’amministrazione Ciliberti a fine mandato nel 2011), è rimasto nei cassetti per tutti gli anni dell’amministrazione di Forza Italia, il finanziamento fu revocato per inadeguatezza e proprio in questi giorni, l’amministrazione sta facendo la corsa contro il tempo per riottenere il finanziamento e pubblicare i bandi di gara a brevissimo (entro l’estate).

E’ normale che Forza Italia vada in escandescenza leggendo questi numeri e confrontandoli con lo ZERO che ha caratterizzato la loro amministrazione anche sui boschi, ma diffondere falsità per il solo scopo di denigrare non fa onore.

CIRCA 1 MILIONE DI EURO SARANNO INVESTITI NEL NOSTRO ENTROTERRA NELLE PROSSIME SETTIMANE, RISULTATI OTTENUTI IN SOLI 11 MESI! QUESTA E’ LA VERA NOTIZIA”.