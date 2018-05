Allianz “La professionalità sta nel sapere come farlo” (Foto)

Di:

Manfredonia, 16 maggio 2018. ”La professionalità sta nel sapere come farlo , quando farlo e nel farlo ” (Frank Tyger)

Allianz Assicurazioni Manfredonia – di Michele Lauriola – Mario Mazzone – Francesco Schiavone

– La migliore agenzia impegnata nello sviluppo della ” Italy Protection Awards.

”Si è svolta la quinta edizione della Italy Protection Awards – manifestazione organizzata da EMFgroup – ha celebrato a Milano la sua serata di premiazioni, consegnando riconoscimenti alle società e alle persone che maggiormente si sono distinte nel settore. All’evento, erano presenti quasi 400 ospiti (in rappresentanza di oltre 70 società) tra riassicuratori, compagnie di assicurazione, broker assicurativi, agenti di assicurazione, istituti bancari e società di servizi.

Gli organizzatori hanno tracciato un bilancio molto positivo del valore che Italy Protection Awards crea per il settore: “È un momento esclusivo e unico per il mercato – hanno commentato da EMFgroup –. Riunire nella stessa serata compagnie, banche, riassicuratori e intermediari assicurativi per celebrare le eccellenze del mercato è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Di seguito, i nomi e le motivazioni di tutti i premiati, definiti attraverso diverse modalità tra premi scelti dalla Giuria, premi individuati con votazione internet aperta a tutto il mercato, premi definiti con attività di business intelligence di EMFgroup e premi individuati tramite questionario su un panel mirato di esperti di riassicurazione (145 esperti del settore ri/assicurativo).

Premi ai riassicuratori, definiti con indagine on-line (votanti con liste predefinite)

Riassicuratore più votato nel 2017 per la solidità finanziaria – Gen Re

Riassicuratore più votato nel 2017 dai broker specializzati e riconosciuto per l’attività di sviluppo del digital marketing – Swiss Re

Riassicuratore più votato nel 2017 dagli influencers delle compagnie ed al 1° posto per innovazione e per sviluppo prodotti – RGA

Miglior riassicuratore assoluto 2017 in base all’indice IQR – Scor

Per l’impegno e la crescita ottenuta nel mercato della riassicurazione in Italia – MAPFRE Re

Premi assegnati dal Mercato, definiti con indagine on-line

Miglior compagnia di assicurazione 2017 specializzata nello sviluppo della sanità integrativa – RBM Assicurazione Salute

Miglior compagnia di assicurazione 2017 specializzata nella Tutela legale – DAS

Miglior compagnia di assicurazione 2017 specializzata nella Protection – MetLife

Miglior compagnia di assicurazione 2017 specializzata nella previdenza integrativa – Reale Mutua

Miglior rete agenziale impegnata nello sviluppo della Protection –Alleanza Assicurazioni

Miglior service 2017 per i fondi pensione – Previnet

Miglior broker 2017 impegnato nella sanità integrativa – Europa Benefit

Miglior compagnia di assicurazione 2017 specializzata nell’assistenza –Europ Assistance

Premi definiti con attività di business intelligence (condotta da EMFgroup)”.

L’articolo virgolettato mi ha incuriosito per la presenza di soggetti della Capitanata. Senza dubbio si presenta come una trovata pubblicitaria di una compagnia assicuratrice intenta a generare entusiasmo ai dipendenti. Il mio istinto mi invita alla ricerca per individuare i punti deboli e farne uno scandalo sotto la campana di vetro.

Comincio con le ricerche sulle persone, sulla agenzia e sulla compagnia. Scopro cose assolutamente semplici, logiche e comuni. Una agenzia avviata da commercialisti come il dottor “Zambino” riprese e valorizzata da ex dipendenti Ajinomoto Insud come “Enzo Giuseppe Gesumunno e Annarita Centonza”. Brillante impresa ubicata nella centralissima piazza Giovanni XXIII a Manfredonia che corrisponde al modello di assicurazione perfetta, che annovera una numerosa clientela di ottimo livello con un portafoglio da capogiro.

“Carpe diem”. Per una fortunata coincidenza, due giovani rampanti, di buona famiglia ma ancora di poca esperienza, si alleano per conquistare la roccaforte delle ambizioni nel campo delle Assicurazioni. Per i giovani ambiziosi che hanno appena assaporato qualche successo lavorativo risulta un passo molto grande da affrontare. Si cimentano in una impresa indubbiamente più grande di loro ma dentro erano determinati e convinti di essere capaci di gestire e migliorare l’Agenzia di piazza Giovanni.

I saggi del passato solevano dire che “il tempo è galantuomo”. Infatti oggi, da quella grande piccola agenzia di cinque anime ci ritroviamo un piccolo esercito di 100 persone motivate che operano in tutta la provincia di Foggia sempre guidati da Michele Lauriola, Mario Mazzone e Francesco Schiavone.

I premi sono “veri” ma senza dubbio “meritati”.

A parte i risultati quasi centuplicati, ci sono riconoscimenti e lodevoli attestati nazionali e internazionali e i loro nomi risultano nel corpo docenti della Università interna della Allianz “Business School” università commerciale. Ma il premio che li distingue è quello ricevuto a Milano da Italy Protection Awards composto da compagnie e banche diverse del panorama mondiale.

Complimenti!!!

