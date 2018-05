Allianz Pazienza San Severo, 2-0 nella semifinale playoff

Di:

Vince e convince la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, che bissa il successo ottenuto due giorni fa sulla Virtus Arechi Salerno e si porta sul 2-0 nella serie di semifinale dei playoff LNP 2018. Davanti al solito numerosissimo, coloratissimo e rumorosissimo pubblico, che ha sostenuto incessantemente i ragazzi di coach Salvemini, i Neri si sono imposti con il punteggio di 74-55 al termine di una partita in cui la compagine virtussina ha ceduto il passo solo nell’ultima frazione di gioco.

La cronaca: Giorgio Salvemini schiera nel quintetto base i soliti Bottioni, Scarponi, Rezzano, Di Donato e Ciribeni; ai ranghi di partenza tra le fila campane ci sono Paci, Di Prampero, Cucco, Sanna e Petrazzuoli. Partenza più che convincente per i Neri che trovano i primi punti dell’incontro con Bottioni e Di Donato, a cui rispondono prontamente Petrazzuoli e Sanna. I minuti che seguono sono all’insegna del perfetto equilibrio, con le squadre che non sembrano avvertire la tensione e trovando facili soluzioni (11-9 al 6′). All’8′ Rezzano e Di Donato schiacciano l’acceleratore e portano l’Allianz sul +5, scarto che segnerà la fine della prima

frazione di gioco (17-12).

Il secondo quarto si apre con un tiro libero messo a segno da Rezzano a seguito di un fallo tecnico fischiato alla panchina ospite. I blaugrana riescono ad avvicinarsi e raggiungere la perfetta parità con Sanna che approfitta di un breve momento di confusione in casa Allianz: sul 20-20, Salvemini è costretto a chiamare time-out e riordinare l’attacco. Al 16′ il duo Di Donato-Ciribeni firma un mortifero 6-0 ai danni della squadra salernitana che riesce a trovare la via del canestro soltanto con i liberi segnati da Sanna e Bartolozzi al 18′. Il quarto si chiude con i gialloneri in vantaggio di 4 lunghezze (34-30).

Al rientro sul parquet scalda la mano anche Scarponi che realizza i suoi primi 3 pt dell’incontro ma Salerno non ci sta e risponde colpo su colpo dimostrando di essere sempre in partita nonostante l’evidente calo di lucidità (43-37 al 26′). Di Donato è in piena trance agonistica e, coadiuvato da Rezzano e Scarponi, porta i Neri sul +13, massimo vantaggio raggiunto (54-41 al 28′). Al termine del penultimo quarto il tabellone recita 54-41.

All’inizio della quarta ed ultima frazione è il festival dei canestri da entrambe le parti con Ciribeni che realizza in scioltezza e Di Donato che segna e detta legge nel pitturato. Salerno, dal canto suo, dimostra di avere alta la testa e con le realizzazioni di Bartolozzi e Petrazzuoli tenta di sopperire alla verve dei padroni di casa (69-53 al 36′). I minuti che seguono hanno poco da raccontare: i 17 punti di scarto convincono Salvemini ad assoldare anche Babilodze che realizza e chiude la disputa sul 74-55.

Il prossimo appuntamento con i Neri è fissato per venerdì 18 Maggio alle ore 20.30 sui legni del PalaSilvestri, dove i Neri tenteranno di chiudere la serie, ben consapevoli di dover tenere sempre alta la concentrazione e non abbassare mai la guardia, poichè sicuramente la Virtus Arechi venderà cara la pelle.

Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Virtus Arechi Salerno 74-55 (17-12, 17-18, 20-11, 20-14)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Emidio Di Donato 20 (6/12, 2/4), Massimo Rezzano 15 (4/13, 1/2), Leonardo Ciribeni 14 (4/9, 1/2), Ivan Scarponi 13 (2/2, 3/9), Riccardo Bottioni 6 (2/4, 0/0), Riccardo Malagoli 4 (2/2, 0/0), Levan Babilodze 2 (1/1, 0/0), Antonio Fabrizio Smorto 0 (0/1, 0/1), Vittorio Mecci 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Iannelli 0 (0/0, 0/0), Luigi Coppola 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Ventrone 0 (0/0, 0/0) – Coach: Giorgio Salvemini

Tiri liberi: 11 / 21 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Massimo Rezzano 11) – Assist: 21 (Ivan Scarponi, Riccardo Bottioni 5)

Virtus Arechi Salerno: Paolo Paci 14 (6/10, 0/0), Massimiliano Sanna 11 (3/5, 1/4), Riccardo Bartolozzi 9 (2/4, 0/1), Federico Di Prampero 6 (3/5, 0/4), Gennaro Sorrentino 5 (1/7, 1/2), Marco Cucco 3 (0/2, 1/8), Onorio Petrazzuoli 3 (0/2, 1/2), Daniel Datuowei 2 (1/2, 0/0), Marco Mennella 2 (1/1, 0/0), Andrea Cucco 0 (0/0, 0/0) – Coach: Orlando Menduto

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Paolo Paci 12) – Assist: 11 (Marco Cucco 4).

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo