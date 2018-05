Immagine in allegato al testo

Manfredonia, 16 maggio 2018. Nei giorni 11, 12, 13 maggio 2018, presso la prestigiosa Libera Università Cattaneo di Castellanza (LIUC), si è svolta la fase nazionale dei “GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2018”, che ha visto la partecipazione dei 30 migliori studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati attraverso una prima fase d’istituto seguita da una fase regionale. Per la Puglia c’era anche l’alunna MIRIAM TROTTA della Scuola Secondaria di Primo Grado “GIORDANI” di Manfredonia, che si è classificata al 4o posto con 22,45 punti e a solo 0,15 punti dal terzo classificato. Grande soddisfazione della ragazza, della famiglia, del dirigente Lorenzo Vitulano e di tutto il corpo docente della scuola, da sempre impegnato anche per la valorizzazione delle eccellenze. Myriam, assieme agli altri 7 primi classificati della graduatoria hanno diritto di accedere gratuitamente alla Science Summer School, che si terrà presso il Convitto Principe di Napoli di Assisi dal 24 al 30 giugno 2018. Confermato il successo per la Giordani di Manfredonia ultima modifica: da

