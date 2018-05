Cristiano Romani “5 punti per rilanciare l’azione di governo di Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 16 maggio 2018. ”Mentre il PD di #Manfredonia è intento a raccogliere i propri pezzi dilaniati dalla sua stessa implosione, che ha creato uno stallo pericoloso per l’economia della nostra città, nel dramma che stiamo attraversando, nel prossimo Consiglio Comunale cercherò di passare dalla “protesta” alla “proposta!”.

Con la seguente idea di città:

1. #ORDINANZA CHE VIETI TEMPORANEAMENTE LA DIFFUSIONE DI MATERIALE CARTACEO PUBBLICITARIO CON CONTESTUALE TASK FORCE PER GARANTIRE PULIZIA E DECORO DELLE STRADE CITTADINE ATTINGENDO RISORSE UMANE DA LSU, ASE, ASSOCIAZIONISMO;

2. #VERDEPUBBLICO: ATTESA L’IMPOSSIBILITA’ DI SPESA DELL’ENTE, IMMEDIATA DECESPUGLIAZIONE ARBUSTI E PIANTE NELLE AREE E STRADE URBANE ATTINGENDO RISORSE UMANE DA LSU, ASE, ASSOCIAZIONISMO

3. #DIMINUZIONE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I LOCALI COMMERCIALI (PAGARE POCO PAGARE TUTTI!!!) E/O #DEFISCALIZZAZIONE DELLA STESSA TASSA PER LE ATTIVITÀ CHE ASSUMONO PERSONALE;

4. #TASSASOGGIORNO DA ADOTTARE NELL’IMMEDIATO I CUI INTROITI CONSENTIRANNO LA REALIZZAZIONE DEL “CARTELLONE ESTIVO” AZIONANDO COSI’ UN VIRTUOSISMO ECONOMICO SULLE ATTIVITA’ DELLA CITTA’

5. #PARCHIMETRI LE CUI ENTRATE POTRANNO GARANTIRE L’APERTURA DI MINI CANTIERI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEL MANTO STRADALE CITTADINO.

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (San Francesco d’Assisi)”.

Il Presidente della Commissione Bilancio, Avv. Cristiano Romani