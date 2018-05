De Bonis, Lovecchio “Casillo-Asp Zaccagnino: accordo sulla pelle dei piccoli produttori

Di:

“L’accordo tra il gruppo Casillo e l’Asp Zaccagnino, nonostante il grande

sforzo di marketing, resta un’operazione orchestrata dai soliti noti, sulla

pelle dei piccoli produttori”. Sono critici i parlamentari del MoVimento 5

Stelle Saverio De Bonis e Giorgio Lovecchio nel commentare un contratto

che, per le dimensioni e le finalità, ha avuto ampia eco sugli organi di

stampa nazionali.

“In Italia – spiegano De Bonis e Lovecchio – il pubblico è stato abituato a

reagire positivamente quando vengono utilizzate parole come “biologico” o

“sociale”, senza poi considerare che sono molte volte degli slogan vuoti

dietro i quali si nasconde poca sostanza. Anche in questo caso si è cercato

di vendere un’operazione meramente commerciale, e peraltro messa in campo

attraverso il patrimonio di un’Azienda pubblica, come virtuosa. Il

comunicato che è stato diramato spiega che l’Asp Zaccagnino ha infatti una

proprietà di terreni estesi complessivamente su 2.206 ettari, ubicati in

sei comuni della provincia di Foggia (San Nicandro Garganico, Lesina,

Poggio Imperiale, Apricena, San Severo e Foggia), dai quali trae la quasi

totalità delle sue rendite. Si guarda bene però dal divulgare i dettagli

dell’accordo. La realtà è che ancora una volta, sotto l’ombrello della

Coldiretti e utilizzando la parola “biologico”, si concede ad un produttore

privilegiato una posizione di vantaggio attraverso un accordo di filiera

che è nei fatti anticoncorrenziale. Questo dimostra come la Coldiretti sia

utile prevalentemente agli amici. Noi, al contrario, speriamo che ci sia

modo nel prossimo futuro di rivedere, con il contributo di tutte le

associazioni di categoria, il futuro delle politiche agricole nazionali,

partendo da presupposti diametralmente opposti, in modo da restituire una

valenza reale alla parola “biologico”. Questo si traduce nel riportare al

centro del dibattito i produttori, compresi coloro che non hanno la forza

di far sentire la loro voce, ed i consumatori interessati a mangiare cibo

privo di contaminanti. Per fare questo strumento essenziale sono le Cun:

peccato che la Commissione nazionale sul grano sia al palo anche per

responsabilità della stessa Coldiretti che troppo spesso predica bene ma

razzola male.”

“L’operazione odierna – termina De Bonis – sarà senz’altro legittima dal

punto di vista legale, ma non ha alcun valore aggiunto per i nostri

agricoltori. E’ anzi un ulteriore sintomo della malattia di cui il settore

del grano è afflitto.”