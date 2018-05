“La Crociera del Pizzaiolo” in Puglia

Di:

La Puglia ospiterà la seconda edizione della settimana dell’ARTE BIANCA, naturalmente accompagnata anche dai 2 giorni del campionato Internazionale del Mediterraneo.

A distanza di quasi un anno dalla prima edizione denominata ”La Crociera del Pizzaiolo” che si è svolta lo scorso novembre sulla nave da crociera “MSC MERAVIGLIA ”, per il campionato internazionale del mediterraneo arriva il momento della sua seconda edizione che durerà 5 giorni è si terrà il prossimo 23 settembre sulle spiagge di Pulsano(TA) .

L’evento organizzato da (APGM) l’Ass. Pizzaioli in Giro per il Mondo, associazione nata nel 2012 tramite i Social Network, ed in collaborazione con Mondo Pizza capitanata da Giovanni Cauli, Pizza Shulle, associazione Tedesca di Umberto Napolitano e Federazione Internazionale Pizza di Tromiro Raffaele, annunciano questo evento, dove i pizzaioli saranno i protagonisti assoluti di questo evento, infatti saranno ospitati all’HOTEL CLUB II GABBIANO, dove potranno mettere in pratica le loro abilità sfidandosi a colpi d’ impasto nelle diverse categorie.

Durante i 3 giorni di campionato, saranno infatti svariate le categorie in gara, fra le quali troveremo la: Pizza Classica, Pizza Napoletana, Pizza Gourmet; gare di velocità, di larghezza, e poi ancora Pizze alla Pala, la Pinsa Romana, il Freestyle, e non per ultima la Focaccia.

I partecipanti all’evento avranno modo anche di partecipare a 4 giornate di corsi dove ci saranno alcuni dei migliori maestri dell’arte bianca, passando dai 200 grammi della pizza ”a canotto” del maestro Marco Quintili alla teglia e Pinsa romana del maestro pluripremiato Francesco Disperso, e poi anche degli impasti indiretti con i maestri di fama mondiale quale Cristian Zaghini e il grande maestro Piergiorgio Giorilli.

Ci sarà anche l’istruttore di frestyle Salvatore Torromino che arriverà dall Australia.

Il Leccese Marco Faggiano, fondatore di Apgm, il quale, per l’aiuto alla realizzazione del Campionato ci fa notare quanto ci tiene a ringraziare i Maestri ed istruttori ed anche tutti gli sponsor quali: Molino Denti, Molino Magri, Superforni Rinaldi, Lilly Codroipo, Gaspodini, Di Marco, La Torrente, Pizza Moringa, Impastatrici Eliani, Everlasting, .Mozzare’, Pavesi forni Rimini e l’azienda produttrice di bruciatori Ecotek, proprio per aver ancora una volta reso possibile questo evento alla portata di tutti ed al servizio di tutti.

Un ringraziamento va anche a tutti gli amministratori e soci APGM e alle varie associazioni che collaborano a questo grande evento ed in particolar modo tiene a ringraziare ancora una volta il suo stretto collaboratore Simone Scancarello, per l’impegno e la passione dedicata nella realizzazione dello stesso.

APGM è una associazione senza scopo di lucro dove gli eventi sono organizzati con l’unico scopo di poter confrontare le esperienze di colleghi che arriveranno da ogni parte del mondo, questo lo spirito APGM una casa dove ogni pizzaiolo trova consigli e spesso anche conforto morale ” commenta cosi il presidente Marco Faggiano,” aspettandoci anche quest’anno una forte affluenza e sintonia tra i colleghi”

Se si chiedesse a un associato apgm quale sia l’evento piu atteso dell’anno senza ombra di dubbio direbbe il campionato del mediterraneo , e allora non ci resta che rimanere aggiornati sulla pagina facebook ”Associazione pizzaioli in giro per il mondo” per seguire tutti gli aggiornamenti di questo evento firmato FederPizzaioli.

(Nota stampa)