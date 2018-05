Manfredonia. Anziano deceduto all’Acqua di Cristo: probabile caduta in acqua

Di:

Manfredonia, 16 maggio 2018. E’ stato vittima probabilmente di una caduta accidentale in acqua il 97enne (classe 1921) di San Giovanni Rotondo, trovato esanime stamani in località Acqua di Cristo a Manfredonia.

Da raccolta dati, l’uomo era solito venire da San Giovanni Rotondo nella città sipontina per poi sostare in riva al mare. Da quanto si apprende, l’anziano avrebbe avuto un malore e sarebbe poi caduto dalla scogliera in acqua. Inutili tutti i soccorsi.

Indagini in corso degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Manfredonia e, via mare (come dalle immagini), gli operatori della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Il magistrato di turno ha disposto un esame esterno da parte del medico legale.

Redazione StatoQuotidiano.it