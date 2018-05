Manfredonia. Anziano ritrovato cadavere in località Acqua di Cristo (FOTO)

INTERVENTO SUL POSTO DEGLI OPERATORI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA (CAT-SQ)

Manfredonia, 16 maggio 2018. Un anziano è stato trovato esanime in località Acqua di Cristo, nei pressi di una scogliera. Da raccolta dati, l’uomo potrebbe essersi suicidato. Indagini in corso degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia. Sul posto, via mare (come dalle immagini) anche gli operatori della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia. Fotogallery





