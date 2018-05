“Monte Sant’Angelo viaggia veloce sull’autostrada”

Di:

Monte Sant’Angelo, 16 maggio 2018. ”Da oggi la Città di Monte Sant’Angelo ed i due siti Unesco situati nel suo territorio comunale hanno la visibilità che meritano! Infatti grazie ad un accordo con la Società Autostrade per l’Italia, si è già provveduto, nella stazione di servizio “Gargano Ovest” dell’ A14, all’installazione di due maxi-cartelloni pubblicitari, ognuno dei quali riporta una descrizione, in italiano ed in inglese, dei nostri siti Unesco.

Le maxi-installazioni rientrano nel progetto di promozione territoriale della Società Autostrade per l’Italia denominato “Sei in un Paese meraviglioso” e sono dedicate esclusivamente alla promozione dei siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità nel 2011 (I Longobardi in Italia: i luoghi del potere: 568-774 D.C.) e nel 2017 (Foreste antiche e primitive di faggio dei Carpazi e di altre Regioni d’Europa).

Il progetto è stato proposto dal gruppo consiliare de “La Città Nuova”, discusso ed approvato in commissione Unesco, promozione e valorizzazione dei beni culturali, su iniziativa della consigliera comunale Angela Lombardi, presidente della citata commissione.

Grazie a questa intuizione finalmente Monte Sant’Angelo colma una mancanza che durava da troppo tempo: la promozione dei suoi siti Unesco sulla rete viaria autostradale italiana attraversata ogni giorno da milioni di persone.

E se qualcuno si fosse chiesto il costo di questa importante operazione di marketing e di promozione turistica e culturale, possiamo rispondere che non graverà nemmeno per un centesimo sulle casse comunali, segno che con le giuste intuizioni si può fare una grande pubblicità senza spese per la collettività.

Noi lo sapevamo da sempre, da oggi anche chi viaggia in autostrada sa che Monte Sant’Angelo ed i suoi beni artistici, culturali e ambientali fanno parte a pieno titolo di un Paese meraviglioso!”.

(Città Nuova, Monte Sant’Angelo 16.05.2018)