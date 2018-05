Il Presidente della Provincia di Foggia, e sindaco di San Severo, Miglio (ST) ph enzo maizzi

Foggia. Si comunica che con Decreto Presidenziale n. 6 dell’ 8 maggio 2018, il Presidente della Provincia, Francesco Miglio ha nominato i componenti del Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale, quale organo tecnico consultivo della Provincia, di supporto al Settore ambiente per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alla procedure di VIA. (giusta delega L.R. 17/2000) nelle seguenti figure professionali: impianti tecnologici/rifiuti – ing. Lattarulo Antonello

infrastrutture/acustica – ing. Filippetti Alfonso Filippo

scienze ambientali – ing. Robles Nicola

geologia – dott. Salcuni Luca

chimica – dott. Catenazzo Vincenzo

urbanistica – arch. Rubino Rolando

scienze biologiche – dott. Rizzi Vincenzo

impianti tecnologici – ing. Ruggiano Giovanni

avvocatura – avv. De Feo Antonio

referente Soprintendenza – dott.ssa Fini Ida La durata delle suddette nomine è di anni 3 decorrenti dalla formale accettazione delle stesse, la cui efficacia risulta comunque condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 8.04.2013 n. 39 Provincia. Nominati componenti comitato per la VIA ultima modifica: da

