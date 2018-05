“Statale 89, svincolo per San Marco pericoloso ma nessuno interviene”

Di:

Bari, 16 mag. – Da diverse settimane lo svincolo che immette dalla Statale 89 alla provinciale che conduce a San Marco in Lamis è interessato da lavori di manutenzione. Non è l’unico tratto della Ss89 interessato da lavori di manutenzione, visto che continuano i disagi per gli automobilisti che devono percorrere il tratto della Statale che collega Mattinata a Vieste.

Ma la chiusura dello svincolo, motivata dalla precarietà statica del ponte che scavalca la Ss89, sta causando oltre al disagio per l’allungamento dei tempi di percorrenza per raggiungere San Marco in Lamis, anche dai continui incidenti che si registrano in prossimità dello svincolo.

Forse bisogna aspettare la tragedia per intervenire, ma sarebbe opportuno da parte dell’ANAS intervenire anche con uno spartitraffico provvisorio, in attesa che si dia inizio ai lavori di completamento dello spartitraffico nel tratto Foggia-Amendola, così come promesso dai vertici di ANAS in un recente incontro con amministratori locali.

(Nota stampa Napoleone Cera, Popolari Puglia)