A Ordona è operativa la Stazione Mobile dei Carabinieri

Ordona, 15 maggio 2020. Stazione Mobile dei Carabinieri, operativa da oggi e per due volte a settimana in piazza Aldo Moro nel piccolo centro di Capitanata. “Traguardo” questo “importantissimo per il nostro comune sprovvisto di un presidio fisso”, come scrive il gruppo di maggioranza dell’Amministrazione Stella sulla sua pagina Facebook “Ordona Moderna”. Saranno, in tal modo, prestati i servizi di controllo e vigilanza del territorio a beneficio della comunità. I cittadini, inoltre, potranno rivolgersi alla stazione mobile per sporgere denunce, per informazioni e per segnalazioni.

Il risultato raggiunto, scrive ancora il gruppo Ordona Moderna, “rappresenta un passo fondamentale verso la possibilità di avere una stazione fissa”. Allo stato attuale, infatti, il comune di Ordona dipende dalla stazione stabile di Orta Nova che “si è sempre mostrata attenta e pronta ad intervenire alle richieste della nostra comunità” la sottolineatura del gruppo Ordona Moderna. Sapere, dunque, di avere direttamente nel proprio centro abitato una stazione di carabinieri, seppure mobile al momento, costituirà motivo di “maggiore serenità”.