, 16 maggio 2020 – Alle ore 9:10 circa sull’autostrada A16 Napoli – Canosa è stato riaperto il tratto, compreso tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa, temporaneamente chiuso in precedenza per un mezzo pesante in fiamme al km 146. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registra 1 km di coda in diminuzione verso Canosa.