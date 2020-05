Riccardi “Dopo Covid, Manfredonia completamente ignorata dai vertici della sanità”

Un dopo Covid-19 senza diritti per la salute

, 16 maggio 2020. ““. E’ il titolo di un odierno post di, già sindaco del Comune di Manfredonia.

“Manfredonia – scrive Riccardi – viene completamente dimenticata dai vertici della Sanità di Capitanata. Questa sceneggiata sulle dimissioni (di Nigri,ndr) dimostra l’inadeguatezza dei vertici aziendali, mentre la salute in Capitanata ha bisogno di competenze“. Nel video Riccardi è durissimo sulla gestione dell’emergenza sanitaria in provincia di Foggia: “Emiliano doveva rimuovere Vito Piazzolla (dg Asl Fg,ndr) per manifesta incapacità nella gestione Covid, invece per l’ennesima volta si mette una toppa”. Messaggio indiretti anche a chi (in primis Paolo Campo, ma nel video non è citato) ha evidenziato la valenza della gestione dell’emergenza sanitaria nel Foggiano.

🆘 UN DOPO COVID19🦠SENZA DIRITTI PER LA SALUTE 🤬Manfredonia viene completamente dimenticata dai vertici della Sanità di Capitanata. Questa sceneggiata sulle dimissioni dimostra l’inadeguatezza dei vertici aziendali, mentre la salute in capitanata ha bisogno di competenze. Pubblicato da Angelo Riccardi su Sabato 16 maggio 2020

(Su richiesta, forum chiuso per l’articolo in oggetto).