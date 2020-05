Campo “Piani sociali di zona, necessaria proroga al 2021 degli operatori assunti con PON Inclusione”

lfare regionale sono operative anche grazie all’impegno di donne e uomini a tempo determinato per occuparsi delle misure di sostegno al reddito, a partire dal Reddito di Dignità garantito dalla Regione Puglia, e successivamente chiamati a sostituire i tanti dipendenti comunali andati in pensione grazie a “quota 100”.

Manfredonia, 16 maggio 2020. “È giusto, oltre che necessario, garantire la proroga dei contratti ad amministrativi, assistenti sociali, educatori e tecnici del PON Inclusione impiegati nei Piani Sociali di Zona. Queste strutture strategiche per l’attuazione del we

Sono loro, oggi, a sostenere gran parte della pressione determinata dall’emergenza sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, che certamente non terminerà il 31 dicembre 2020 alla scadenza dei loro contratti. Prorogare l’assunzione per tutto il 2021, utilizzando fondi europei e non risorse del bilancio autonomo della Regione Puglia, è il risultato a cui tendere e che proverò ad ottenere di concerto con l’assessore regionale al Welfare Ruggeri così da garantire il necessario supporto a migliaia di cittadini Pugliesi afflitti da condizioni di fragilità”.

Lo scrive sui social, il consigliere regionale Paolo Campo.