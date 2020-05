DPI, Conca “In Puglia spesi 55 milioni, 28 già liquidati, ma tutti ne lamentano la mancanza…”

, 16 maggio 2020. “Nelle ultime settimane nelle farmacie è aumentata la vendita di psicofarmaci. Tutto ciò è sintomatico di un malessere sempre più dilagante. Se hai da pagare il mutuo, l’affitto, la rata dell’auto, le bollette, la capa gira e può andare in loop. Ti senti solo e non sai come dirlo a chi ami o devi proteggere, una brutta sensazione. Le attività di riabilitazione e assistenza domiciliare, per citarne alcune, non potranno ricominciare perché in Italia non si trovano guanti sterili.. Un cane che si morde la coda, ma se andiamo a vedere bene ne troveremmo a iosa stoccati e inutilizzati in qualche capannone dal lauto affitto amico.

In Puglia sono stati spesi 55 milioni di euro in dispositivi di protezione individuali, di cui 28 già liquidati, ma tutti ne lamentano la mancanza. Dove stanno? A sentire la protezione civile pugliese ci sono scorte per due mesi, ma se non li forniscono credo potranno essere sufficienti per tutto il periodo residuo dell’emergenza sanitaria. In Puglia hanno racimolato donazioni per 8.3 milioni di euro, non è dato sapere quanto abbia incassato la Protezione Civile Nazionale, in compenso continuano a trasmettere l’iban in TV per avere le offerte. Senza vergogna, vogliono la salute dall’ospedale.

Decidono di far riaprire i ristoranti e le attività commerciali, ma non vi è certezza sulle distanze e sulle norme e, soprattutto, non è dato sapere se la gente tornerà a frequenterli per come l’hanno traumatizzata. Molti decideranno di rimanere chiusi per cercare di farsi meno male, alcuni prolungheranno l’agonia indebitandosi e altri ancora non ce la faranno più a risollevarsi. Di soldi ne sono stati promessi, ma pochi li hanno ancora visti, certo è che anche quando arriveranno saranno insufficienti. Così è quando non hai la sovranità monetaria, vorresti dare soldi a fondo perduto ma non ce l’hai e ti manca pure il coraggio di dirlo chiaramente. Più giorni passano senza sostegno più soldi ci vorranno per rialzarsi. Non volevo rattristarvi, ma è sempre la stessa storia, in Italia funziona tutto e abbiamo tutto finché non serve nulla…”.

Lo scrive in un post su facebook il consigliere regionale Mario Conca.