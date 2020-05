Energas. Associazioni Manfredonia scrivono all’Avv Delle Foglie “Impianto dannoso”

, 16 maggio 2020. Lettera – nota di un gruppo di associazioni (vedi sotto l’elenco) di Manfredonia all’Avvocato Francesco Delle Foglie , nuovo componente del Comune di Manfredonia in seno al Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

“Le scriventi associazioni del territorio unite contro il progetto ENERGAS, augurandole un buon lavoro nel suo incarico di componente del comitato tecnico presso l’Autorità Portuale, per conto del Comune di Manfredonia, Le chiedono di esprimersi pubblicamente sul tema ENERGAS, viste anche le competenze che l’Autorità portuale ha sul progetto.

Lei è stato nominato dall’Amministrazione Comunale che ha più volte, attraverso delibere di consiglio e di giunta comunale ottemperato alla volontà popolare espressa anche dall’esito del referendum comunale che ha visto una percentuale di contrari all’impianto del 96% dei votanti.

Dal 2015 la città è infatti scesa in piazza innumerevoli volte, come non succedeva da anni, in un grande e storico sforzo di partecipazione democratica di cui le istituzioni non possono e non devono non tenere conto. L’Autorità di Sistema Portuale ha la possibilità di negare la concessione quarantennale di utilizzo del porto industriale che ENERGAS ha richiesto. Senza entrare nel merito Le vogliamo ricordare che l’impianto progettato da ENERGAS è in contrasto con l’economia locale che ha una forte vocazione turistica sia nel golfo di Manfredonia e sia per il Gargano, considerato anche che Manfredonia ha uno dei più importanti porti turistici del Gargano. Attendiamo un suo comunicato”.

(Nota a firma di: VERDI DI MANFREDONIA, MANFREDONIA NUOVA, MANFREDONIA IN MOVIMENTO, MAGLIETTE BIANCHE, ECOSISTEMA GARGANO, TERRITORIO ZERO, MOVIMENTO VERDE, LIPU, CAONS, COLLETTIVO IN-APNEA, SPAZIO POPOLARE AUTOGESTITO “NICOLA LOVECCHIO”, FRIDAYS FOR FUTURE MANFREDONIA, RIFONDAZIONE COMUNISTA, GIOVANI COMUNISTI, FARE AMBIENTE, COMITATO PER LA SALUTE E L’AMBIENTE).