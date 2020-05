Fede e tradizione per Sant’Eustachio Martire ad Ischitella

, 16 maggio 2020. Il 20 maggio è un’importante ricorrenza di fede e tradizione per la comunità di Ischitella, infatti, si festeggia il suo Patrono Sant’Eustachio Martire. Quest’anno, in piena fase 2 da covid-19, si è tentato di mantenere, per quanto possibile, questa celebrazione secolare. Per questo motivo, in ossequio all’accordo siglato tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana che sarà valido dal 18 maggio, i fedeli potranno partecipare, in numero limitato, alle celebrazioni eucaristiche dedicate a Sant’Eustachio in numero limitato, rispettando le dovute precauzioni di distanziamento, per garantire la salute di tutti.

Il 18 e 19 maggio, alle ore 19:00, sarà celebrata da Don Berardino Iacovone la Santa Messa all’interno della suggestiva e decorosa Chiesa di Sant’Eustachio. Nel giorno di festa, il 20 maggio, la Solenne Messa sarà celebrata alle ore 11.00 in Piazza Garibaldi, come già avvenuto negli anni precedenti, davanti la Chiesa di Sant’Eustachio Martire, al cospetto dei simulacri del Santo e della sua famiglia composta da Santa Teopista, Sant’Agapito e San Teopisto. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di IschitellaGargano, per permettere a chi sta lontano di poter seguire la funzione e sentirsi partecipe ai festeggiamenti. La messa serale delle ore 19:00 ritornerà a essere celebrata all’interno della chiesa.

Anche per quest’anno si invita la popolazione a onorare il Santo, protettore anche dei cacciatori, adornando le proprie abitazioni con degli elementi, quali coperte e tessuti, di colore rosso, simbolo che rappresenta il martirio di Sant’Eustachio e della sua famiglia.

Articolo di Valerio Agricola