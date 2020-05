Furti nei campi foggiani: la Lega incontra il Prefetto, pronto piano di intervento

, 16 maggio 2020. “In questo periodo di emergenza e mancanza di lavoro, nonostante i numeri inferiori di furti, si sono registrati sul territorio di Capitanata episodi che potrebbero moltiplicarsi con la crisi economica che vivremo nei futuri mesi. Per questo motivo, in collaborazione con il nostro Europarlamentare Casanova, con imprenditori e associazioni di categoria, abbiamo inteso sviluppare un incontro con il Sign. Prefetto, dott. Raffaele Grassi che ringraziamo sempre per la massima attenzione e disponibilità, già impegnato ad un tavolo di coordinamento con le Forze di Polizia per aumentare controlli e forze in territori agricoli a tutela di tutti coloro che ogni giorno garantiscono sulle nostre tavole prodotti genuini e sani.

Insieme al Sig. Prefetto abbiamo potuto dialogare con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Nicola Lorenzon che con grande professionalità ha dato la disponibilità all’ascolto di tutti i Comandanti di Stazione presenti in Capitanata. Abbiamo già sviluppato alcune proposte come video sorveglianza, foto trappole, uso applicazioni telefoniche per tempestivi interventi ed eventuali nuove idee che potranno emergere da un confronto e collaborazione che continueremo con minuziosa attenzione, riportando le richieste degli agricoltori, con gli organi preposti alla sicurezza e al controllo del territorio di cui siamo orgogliosi per il lavoro che quotidianamente svolgono per tutti noi”.

Il Segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai