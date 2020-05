Infermiere Manfredonia “Non basteranno i DPCM, i DPI se non cambieremo noi..”

Manfredonia, 16 maggio 2020. “I versi di questa poesia sono ispirati in piccola parte dal mio vissuto , in gran parte dai racconti dei miei colleghi e amici che lavoravano nei reparti covid di Bergamo e Milano. ‘Ho paura‘, non deve essere inteso come segno di viltà, ma come segno di impotenza nei confronti di quell’essere invisibile che ha generato tanto dolore e morte. La durezza di questi versi deve spronare tutte quelle persone che in questi giorni, incuranti di tutto quello che è successo, continuano nell’inosservanza delle regole più basilari, note a tutti, forse anche ai muri. Non basteranno i DPCM, le barriere, i dispositivi di sicurezza a cambiare le regole del gioco se non cambieremo noi, perciò ho ancora PAURA!!!”.

Ho paura,

Io però non mi arrendo,

spero ancora di farcela e di uscire vivo

da questo momento orrendo.

Voi non potete nemmeno immaginare

quanto io soffra ogni ora

per quello che vedo e che sento.

Ad ogni mio turno provo

un dolore infinito

quasi come un fuoco

che brucia sulle mie ferite.

Quasi per miracolo,

riesco a resistere

per qualche tempo.

E in quei momenti sai che

non puoi fermarti,

Perché al di là di quel confine

c’è sempre un destino.

I più deboli muoiono,

gli manca il respiro,

l’aria gli viene spinta con forza,

ma il virus non si sposta.

Sono stufo,

qui si sta verificando l’impossibile.

Ognuno di noi sa che non può in alcun modo tornare indietro,

non può recuperare ciò che è ormai è perduto :

l’abbraccio di un amico, la carezza di un padre, l’affetto avuto.

Basta, basta, basta!

Non ne posso più,

ho il cuore freddo come una pietra

e le lacrime calde che parlano da sole.Chi non prova a vivere ogni giorno

come se fosse l’ultimo,

non sa che cosa noi vediamo,

udiamo e proviamo,

e non potrà mai,

dico mai, rendersene conto.

Solamente ora, ahimè,

capisco che a noi

qui non è rimasto più niente,

il respiro dell’ingiustizia nella mente,

e il peso di vite umane che grava sul cuore.Guardando come incantato il mondo intorno a me,

per la prima volta nella mia vita : HO PAURA!!!

Infermiere Raffaele Notarangelo