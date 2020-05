Internalizzazione, Mangia Santo “Revoca presidio 118, ma vogliamo certezze”

, 16 maggio 2020. “Il D.G. della ASLFG e il Direttore di Dipartimento regionale, hanno rassicurato l’USB circa la volontà, politica e amministrativa, della prosecuzione dell’iter per internalizzare tutte le postazioni 118 sinora gestite dalle associazioni di volontariato e che a partire dalla prossima settimana ci sarà l’incontro definitivo ed ultimativo per chiudere gli ultimi dettagli (rimasti in sospeso per l’emergenza COVID 19)validi per tutte le ASL regionali per il passaggio del personale”.

E’ quanto dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it l’esecutivo USB Foggia, Mangia Santo, in merito all’internalizzazione postazioni 118, dopo la decisione di revocare il presidio presso la ASLFG del 18/05/2020. “In data odierna si è tenuto un incontro con il Direttore Generale della ASLFG”, spiega Mangia. “Sentito il Direttore del Dipartimento Benessere e Salute della Regione Puglia, revochiamo il presidio indetto per il 18 maggio ma l’USB e i Lavoratori saranno pronti a riprendere tutte le azioni di lotta possibili ove ci fosse una possibilità che il tutto non vada a buon fine”.

“Non potremo mai accettare ulteriore proroghe alle associazioni dopo la data del 30 giugno 2020”.