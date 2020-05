Manfredonia C5: Monsignori prima conferma per la stagione 2020/2021

Il tecnico umbro, dopo gli ottimi risultati ottenuti in riva al golfo negli ultimi due campionati, guiderà i biancocelesti anche nella stagione 2020/2021. Laureato in giurisprudenza, classe 71, Monsignori si è dimostrato tecnico molto preparato, sicuramente tra i più ambiti nel futsal moderno. Delle sue abilità ne sanno qualcosa i tifosi sipontini, la storica promozione in A2 e il grande campionato appena trascorso con il Manfredonia fermo a tre soli punti dalla zona playoff per l’accesso alla massima serie (prima dello stop dovuto al Covid19). Uno dei migliori attacchi ma soprattutto di gran lunga la miglior difesa dell’intero girone con soli 48 gol subiti.