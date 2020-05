Manfredonia, servizio consegna farmaci e spesa COC: orari e giorni

Manfredonia, 16 maggio 2020. Attraverso una nota stampa, si è reso noto alla cittadinanza che, a seguito delle riaperture di alcuni servizi previste per lunedi 18 maggio e, soprattutto, per le minori restrizioni per gli spostamenti previste a partire dalla stessa data, il servizio di consegna farmaci e spesa organizzato dal COC Centro Operativo Comunale di Manfredonia, con la collaborazione dell’associazione P.A.S.E.R. e del locale Comitato di Croce Rossa Italiana, si ridurrà di due giorni e prevederà orari diversi. Questo il nuovo orario:. In questo modo sarà garantito agli utenti, tra gli altri, il servizio di ritiro e consegna di farmaci salvavita presso l’ospedale San Camillo de Lellis, organizzato in collaborazione con l’ASL Foggia.