Manfredonia, tentato incendio auto attraverso le prese d’aria del parabrezza

, 16 maggio 2020. Tentato incendio d’auto nella notte in via Primo Maggio a Manfredonia. Da raccolta dati, ignoti (non chiaro se ad agire sia stata un’unica persona) hanno tentato di incendiare un’autovettura parcheggiata nella citata via. Dunque, si tratta di un’intimidazione. Per il tentato incendio, chi ha agito ha tentato di introdurre del liquido infiammabile attraverso le prese d’aria del parabrezza dell’autovettura.

Tempestivo l’intervento di alcuni residenti dell’area.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Manfredonia. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA