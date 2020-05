Mattinata, incidente sulla Statale: ferito motociclista, intervento Elisoccorso (FOTO)

, 16 maggio 2020. Incidente stradale stamani sulla S.S. 688 di Mattinata, nel tratto interno per la litoranea. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un uomo alla guida di una motocicletta è stato coinvolto in un sinistro. Non chiara al momento la dinamica. A causa dei fatti, si è reso necessario l’intervento dell’Elisoccorso, con mezzo atterrato nei pressi del campo sportivo comunale in disuso.

Sul posto i sanitari della postazione del 118 di Monte Sant’Angelo, gli agenti della Polizia locale di Mattinata, i militari della Stazione CC di Mattinata e della Stazione CC di Monte Sant’Angelo per la viabilità.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA