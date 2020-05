Riuniti, Covid: 6 in Rianimazione, 4 assistiti in Sub intensiva

, 16 maggio 2020. Covid-19, Policlinicodi Foggia: scendono gli assistiti in zona grigia sub intensiva, dunque cittadini con casi configurabili come “sospetti”:gli attuali pazienti. 6 invece gli assistiti in “Rianimazione 1”. Di recente, per la Rianimazione: agli OO.RR. di Foggia registrati: un ricovero e una dimissione.

Per la sub intensiva: deceduto un ultra 90enne ma non registrato come Covid, già con patologie pregresse.

Bollettino epidemiologico regionale, 16 maggio 2020. Covid-19: 8 cittadini positivi su 1.924 registrati. Restano molto bassi i dati relativi alle positività in Puglia al nuovo coronavirus. Come rendono noto i dipartimenti regionali, oggi sabato 16 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.924 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 8 casi, così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 89.611 test. Sono 1.807 i pazienti guariti. 2.104 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.374 così divisi: 1.434 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 619 nella Provincia di Brindisi; 1.126 nella Provincia di Foggia; 275 nella Provincia di Lecce; 508 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.