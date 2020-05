Salute Ambiente Manfredonia “Lettera ai Commissari Prefettizi: curare la nostra città”

, 16 maggio 2020. “Ecco la lettera che invieremo ai Commissari Prefettizi per sollecitare, ancora una volta, la Cura della nostra Città. Come Casa della Salute e dell’Ambiente, infatti, siamo molto preoccupati non solo per la grave emergenza sulla salute che stiamo vivendo, ma anche della nostra Comunità perchè, siamo consapevoli che, senza punti di riferimento istituzionali certi e solidi, possono emergere fenomeni sociali negativi. A partire dalle nostre proposte chiediamo un confronto alle Associazioni, ai soggetti di Cittadinanza attiva sia per gestire insieme l’emergenza salute che abbiamo di fronte sia per costruire insieme le basi di una futura opera comune nella quale solo crediamo per il Futuro della nostra Città e del Territorio”.

Ai Commissari Prefettizi

PRENDERSI CURA DELLA CITTA’, PRENDERSI CURA DELLA COMUNITA’

Nell’emergenza che stiamo vivendo insieme con il resto d’Italia e del mondo, come Casa della Salute e dell’Ambiente vogliamo esprimere il grido silenzioso della nostra Comunità, già ferita e segnata nel passato, ribadendo ancora con forza che, in questo percorso travagliato, abbiamo bisogno della guida delle Istituzioni delle quali avvertiamo forte la mancanza.

In questa situazione difficile,infatti, vediamo in pericolo il senso stesso di Comunità che rischia di frantumarsi in mille rivoli anche a causa dei nuovi bisogni economici emersi, delle vecchie e nuove povertà che, se non governati, possono diventare gravi problemi sociali.

La disgregazione sociale causata da questa pandemia è ancora più forte nella nostra città a causa dei fenomeni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni di tipo mafioso. Riteniamo fondamentale che i Commissari, chiamati a far fronte a questa situazione, non si dimentichino delle cause che hanno portato allo scioglimento. Tutte le criticità sono pronte a riemergere se si lasciano sole le categorie più deboli ed esposte, dato che , come ha affermato di recente la Direzione Antimafia di Palermo: “siamo in un contesto assai favorevole per il rilancio dei piani delle associazioni criminali sul territorio”.

I cittadini e tutti i settori produttivi necessitano di sostegno e linee guida uniformi per poter affrontare questa crisi in sicurezza e per non scivolare del disagio sociale. In tal senso pensiamo sia necessario sensibilizzare la cittadinanza a sostenere le attività del territorio e favorire la promozione di iniziative in collaborazione con le associazioni di categoria in funzione della ripresa economica del Territorio.

Per quanto riguarda la questione prioritaria della salute, come responsabili della salute pubblica della Città, Vi chiediamo di organizzare un’azione di Coordinamento con l’Azienda Sanitaria Locale e la Regione, esercitando pressioni per la realizzazione di specifiche azioni ormai inderogabili, quali:

1) il controllo della gestione sanitaria e la sua REGOLAMENTAZIONE NEGLI ESERCIZI PRIVATI, che aumenteranno sempre di più soprattutto dopo il 18 maggio, quando sarà necessario l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi, del termoscanner e dei disinfettanti.

3) Particolare attenzione va posta, a nostro avviso, perché sia curata l’IGIENE PUBBLICA generale attraverso un’accurata disinfestazione degli insetti e la pulizia e disinfezione delle strade;

4) suggeriamo inoltre sia utile programmare in anticipo UN PIANO DI INTERVENTO PIU’ A LUNGO TERMINE in funzione di una possibile ripresa della virulenza della SARS-COV-2 e dunque dei contagi nella prossima stagione autunno-inverno.

Infine, pensiamo sia indispensabile un MANIFESTO PUBBLICO immediatamente comprensibile, che indichi alla popolazione alcuni gesti quotidiani obbligatori che devono essere rispettati per legge. E’ necessario infatti guidare il processo di consapevolezza perché sia intesa appieno la funzione di protezione reciproca per ridurre il contagio esercitata dal distanziamento fisico e dall’uso delle mascherine e dei disinfettanti.

Infine, al di là dei compiti a voi dettati dalla Legge, Vi chiediamo piuttosto di ascoltare ciò che Vi suggerisce la responsabilità della Vostra posizione. Siamo tutti consapevoli che, quando avete accettato questo incarico, nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo, ma adesso, come tutti noi, siete chiamati a farvi carico di un impegno maggiore. E’ necessario, per il futuro di questo Territorio, che insieme ci prendiamo cura della Città, della nostra Comunità!

Coordinamento Salute e Ambiente.