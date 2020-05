Studentessa pugliese Erasmus: “Aereo pieno, nessuna misura di sicurezza”

usa del covid-19“. Allora io credo che parlare di misure di sicurezza in questo caso sia proprio inadeguato, dato che, come attestano le foto del volo e il video (non pubblicato per motivi di privacy nei confronti di altri passeggeri), l’aereo era completamente pieno, nessuna misura di sicurezza è stata adottata!!!”.



“Volo del 13/05/2020, operato dalla compagnia aerea AirDolomiti per effettuare il rimpatrio di studenti Erasmus (e non solo), in partenza da Siviglia, con scalo tecnico a Milano Malpensa e ultima destinazione Roma.(bottiglietta da 25cl) e uno snack mai consegnato se non un cioccolatino e come motivazione ci è stato detto “

Comincia così il racconto del volo da incubo di Eleonora De Luca, studentessa 21enne originaria della provincia di Lecce, che speso quasi 500 euro per rientrare da Siviglia in condizioni che violano ogni regola di distanziamento.



“In più vorrei far notare le parole scritte in un recente post su Instagram dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in cui afferma “Quasi 80mila connazionali rimpatriati in sicurezza in Italia“. Caro Ministro, la sicurezza era l’ultima cosa presente in questo rimpatrio e inoltre vorrei sottolineare i costi esorbitanti che ogni persona è costretta a pagare per tornare nella propria residenza, dato che il prezzo sopra indicato è riferito solo alla tratta Siviglia-Roma quindi poi bisogna aggiungere ogni spostamento da e per l’aeroporto e il viaggio per raggiungere la propria città”, continua la studentessa che frequenta la facoltà di Scienza e tecnica della mediazione linguistica all’Università del Salento.



“Credetemi, trascorrere circa 5 ore di volo in questo modo è stato un incubo, costretta a stare molto ma molto vicina a persone a me sconosciute, posti a sedere attaccati e un corridoio di meno di mezzo metro che divideva le due file sull’aereo. Dunque si può immaginare il grande rischio corso da ogni passeggero durante il viaggio.

È veramente qualcosa di scandaloso, inconcepibile e privo di umanità.