Calcio. La Dea si qualifica per la Champions

Dopo il palo iniziale colpito da Masiello i nerazzurri la fanno da padrone e si portano sul 3 – 0 alla fine del primo tempo (Zapata, Malinovskyi, Gosens), dando l’impressione di aver archiviato in 45′ la partita, a fronte di un Genoa festeggiato dai propri tifosi per la salvezza conquistata in anticipo.

Ballardini però si ripresenta in campo con 3 uomini nuovi: Caso, Pandev e Shomurodov. I due attaccanti nella ripresa fanno la differenza realizzando 3 reti (doppietta per l’uzbeko), e solo il gol di Pasalic (il temporaneo 1 – 4) permetterà all’Atalanta di portare a compimento l’ennesima impresa di questi ultimi anni. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Società della famiglia Percassi si presenterà al via dei gironi di Champions League, un risultato incredibile che conferma l’ottimo lavoro svolto a tutti i livelli dal Club bergamasco.